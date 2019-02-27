عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: أصدرت جماعة «الإخوان» الإرهابية بياناً نشرته عبر موقعها الرسمي طالبت فيه أنصارها بالانتقام وشن هجمات جديدة ردا على إعدام السلطات 9 من قتلة النائب العام المصري السابق هشام بركات.

ونشرت الجماعة رسالة عبر موقعها الرسمي تحت عنوان: «رسالة الإخوان المسلمين: عزاء مؤجل وقصاص مستحق»، طالبت فيه بنشر الفوضى والتخويف والرعب، وشن هجمات جديدة في مصر.

ورد الأزهر الشريف على بيان «الإخوان» بالقول إنهم جماعة إرهابية يسير أعضاؤها وأنصارها على خطى تنظيم «داعش».

وأضاف مرصد الأزهر في بيان، أن كلام الجماعة يدعو المصريين صراحة إلى العمل على نشر الفوضى في ربوع بلادهم التي ينعمون فيها بالأمن والأمان، لتكشف الجماعة بذلك عن وجهها القبيح الذي طالما حاولت إخفاءه لخداع الشباب. وأضاف أن بيان الإخوان يعترف صراحة بأنهم جماعة تمارس العنف، وأن الهدف البائس واليائس الذي يسعون إلى تحقيقه هو هدم أركان الدولة وإيقاع الفتنة بين أبنائها، والدخول في معترك الفوضى وتيه الاحتراب الذي عانت منه دول عديدة في المنطقة.

وأوضح المرصد أن هذه الرغبة الجامحة لدى الجماعة في الثأر والانتقام لا علاقة لها بتعاليم الدين، والذي تحاول الجماعة عبثا اختطافه وتوظيف تعاليمه لخدمة أغراضهم الخبيثة، لا سيما وقد تضمن البيان اعتراف الجماعة بأنهم والنظام في مفاصلة، وقد وصلوا وإياه لمنتصف الطريق، ولا بد من مواصلة السير وإلا لو تراجعوا فلن يحيوا ما مضى، ولن ينقذوا ما تبقى، مشددا على أن هذه الدعاوى من شأنها تمزيق الدولة والزّج بشبابها ورجالها في دائرة مفرغة، تُسفك فيها الدماء، وتتسع الهُوّة بين نسيج المجتمع المصري، مما يعود ضرره على الجميع دون استثناء.

وأكد مرصد الأزهر أن جماعة الإخوان تسير على خطى «داعش» وغيرها من الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية، وتحاول عبثا أن تهدد أمن وأمان مصر، مضيفا أن الواجب على كل فرد يعيش على أرض بلده أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره.

إلى ذلك، أكدت مصر على الخطورة التي باتت تشكلها ظاهرة الإرهاب بشكل عام، والتحديات التي يمثلها المقاتلون الأجانب بشكل خاص.

جاء ذلك في إطار المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة الأقصر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والأمم المتحدة، ومشاركة 120 برلمانيا عربيا ودوليا.

وقال رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، في افتتاح المؤتمر أمس، إن هذا المؤتمر يكشف الأهمية التي تمثلها القضية التي يتصدى لها، والتي تفرض التعامل معها بخطى واستراتيجيات موحدة ومتسقة داخلياً وإقليمياً ودولياً والدور الذى يمكن أن تقوم به البرلمانات في هذا المجال.

وأضاف أن «القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال التصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة لتلك الظاهرة، باعتبارها جوهر القضية، وهو ما يقتضى عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وبين ارتكاب أعمال إرهابية مادية، فالواقع يؤكد أن الأمرين مترابطان، ومن غير المنطقي تجريم الفعل الإرهابي وغض الطرف عن المحرض».

وأكد أن «موقف الدولة المصرية واضح من التطرف، وأدعو الجميع إلى الاستفادة من خلاصة تجربتنا، التطرف يؤدى إلى الإرهاب ولا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة في هذا الشأن، كلهم سينتهون إلى ذات النتيجة وهى ممارسة الإرهاب».

