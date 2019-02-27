عربيات ودوليات

نيودلهي- اسلام اباد الوكالات: عبرت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الهندية خط السيطرة في كشمير المتنازع عليها وأسقطت متفجرات في الأراضي الخاضعة للادارة الباكستانية وذلك بحسب ما أكدته الدولتان امس.

وقالت الهند ان غاراتها أسفرت عن مقتل عدد كبير من الارهابيين ومن المتوقع أن يؤدي الاجراء الى تصعيد التوترات الاقليمية بعد أيام فقط من مقتل 40 هنديا من أفراد الشرطة شبه العسكرية في هجوم بسيارة مفخخة في كشمير الهندية. ويشار الى أن كشمير تنقسم الى منطقتين تخضع احداهما للادارة الهندية والاخرى للادارة الباكستانية. وقد خاضت الجارتان النوويتان الواقعتان في جنوب آسيا حربين بسبب نزاعهما على المنطقة. وزعمت الهند أنها دمرت معسكرا لتدريب الارهابيين في منطقة جابا الواقعة في كشمير الباكستانية. ووصف وزير الخارجية الهندي فيجاي جوكهالي الامر امس بأنه «اجراء استباقي غير عسكري» يستهدف معسكر تدريب تابع لجماعة «جيش محمد» الاسلامية المتشددة. وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة بمنطقة بولواما في 14 من فبراير الجاري، في كشمير الهندية. وأوضح جوكهالي أن ثمة خسائر فادحة وقعت في المعسكر، كما تم تدمير بنيته التحتية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال آصف غفور ان الطائرات المقاتلة الباكستانية طاردت «المتسللين» لاخراجهم من مجالها الجوي، قبل الفجر. وأضاف غفور «في ظل الانسحاب القسري السريع، أفرغت الطائرات حمولتها في منطقة مفتوحة، دون أن تتضرر البنية التحتية، ودون وقوع أي اصابات».

كما رفض مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مزاعم الهند باستهدافها معسكرا للارهابيين بالقرب من منطقة بالاكوت. وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن البيان الذي صدر بعد اجتماع المجلس نفى بشدة مزاعم الهند باستهداف معسكر للارهابيين بالقرب من بالاكوت ومزاعم ايقاع خسائر بشرية كبيرة في هجوم بالجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير.

وجاء في البيان «الحكومة الهندية لجأت مجددا لمزاعم خيالية وطائشة». وأضاف البيان «هذا العمل يأتي لخدمة الاستهلاك المحلي في ظل ظروف الانتخابات بالهند، كما أنه يعرض السلام والاستقرار الاقليمين للخطر».

وأوضح البيان أن المنطقة التي يتردد أنها شهدت الهجوم متاحة أمام العالم لرؤية الحقائق، مضيفا» يجرى نقل وسائل اعلام محلية ودولية لموقع الهجوم». واختتم البيان بالقول أن الهند ارتكبت عملا عدائيا غير مبررا، تحتفظ باكستان بحق الرد عليه في الوقت والمكان الذي تختاره.

