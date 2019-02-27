عربيات ودوليات

أبوظبي - الوكالات: يزور مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر دول الخليج العربية الحليفة للولايات المتحدة لالتماس الدعم لخطة سلام في الشرق الأوسط طال انتظارها والتي قال انها ستتطلب تنازلات من كل من الاسرائيليين والفلسطينيين.

وقال مسؤولون أميركيون ان من المتوقع أن يركز كوشنر وهو صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الجانب الاقتصادي من خطة السلام خلال الجولة التي ستستمر أسبوعا.

وذكرت السفارة الأميركية في أبوظبي امس على تويتر أن كوشنر ومبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات عقدا محادثات في الامارات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المحطة الأولى من الجولة.

وأضافت السفارة أن الاجتماع الذي حضره أيضا مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص بايران برايان هوك ناقش جهود ادارة ترامب لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين بالاضافة الى «وسائل دعم المنطقة بأكملها من خلال الاستثمار الاقتصادي».

وتوجه الثلاثة الى البحرين امس وسيزورون أيضا خلال الجولة سلطنة عمان وقطر ودولة عربية أخرى ومن غير المتوقع أن يزوروا اسرائيل.

وقال كوشنر لقناة «سكاي نيوز عربية» في أبوظبي «نريد أن نأخذ منهم (دول المنطقة) النصيحة بشأن الوسيلة المثلى للمضي قدما وأن نحيطهم علما ببعض تفاصيل ما سنسعى اليه، خاصة بشأن الرؤية الاقتصادية والفرصة الكاملة التي ستسنج اذا حل السلام».

وأضاف «نأمل أن يجني الجانبان مما سنقترحه أكثر كثيرا مما سيقدمان. وفي الموضع الذي سيكون على كل من الطرفين أن يقدما فيه تنازلات نأمل أن تفوق الفوائد التنازلات بدرجة كبيرة».

ورفض كوشنر الادلاء بتفاصيل لكنه قال ان الخطة السياسية ترمي الى حل مسألة الحدود وقضايا الوضع النهائي في النزاع المستمر منذ عقود.

وقال مسؤولان في البيت الأبيض الشهر الحالي ان كوشنر لن يطلع الدبلوماسيين في المنطقة على «المكون السياسي» للخطة وانه سيقيس بدلا من ذلك مستوى الدعم للجانب الاقتصادي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يشمل اقتراحات بتمويل دولي لقطاع غزة الفقير.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مناقشة أي خطة سلام مع الولايات المتحدة منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل في ديسمبر2017. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وقال مسؤولا البيت الأبيض ان من الممكن اعلان الخطة الأميركية بعد الانتخابات الاسرائيلية التي ستجرى في التاسع من أبريل والتي ستقرر مصير رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

