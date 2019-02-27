عربيات ودوليات

أكدت القمة العربية - الأوروبية الأولى التي اختتمت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية الاثنين بحضور 50 دولة أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، وخاصة الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية.

جاء ذلك في اعلان شرم الشيخ الصادر في ختام القمة، وشدد الاعلان على أهمية الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة الأونروا وضرورة دعمها سياسياً ومالياً لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، مؤكداً على المواقف العربية الأوروبية المشتركة تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للقانون الدولي.

وشدد على الالتزام بالتوصل الى حل الدولتين وفقا لكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية، موضحا أهمية التوصل الى سلام عادل ودائم وشامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كل قضايا الحل النهائي.

وعبَّر الاعلان عن القلق ازاء الأوضاع الانسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، وطالب جميع الأطراف باتخاذ خطوات فورية لاحداث تغيير أساسي للأفضل التزاما بأحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الانسان الدولي، والقانون الانساني الدولي، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.

وأشار اعلان شرم الشيخ الى أن القمة أجرت مناقشات جادة وبناءة ومتعمقة حول تطورات الأوضاع في سورية وليبيا واليمن، وكيفية احراز تقدم نحو المصالحة والتوصل الى تسويات سياسية مستدامة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولفت الى أن القمة ناقشت أيضا التهديدات للسلم والأمن الدولي والاقليمي بما في ذلك الارهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، وأكدت أن السلام والأمن وحقوق الانسان والتنمية الاقتصادية مترابطة ويعضد بعضا البعض. وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، على أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022.

