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الجزائر - الوكالات: خرج طلبة الجامعات الجزائرية في وقفات احتجاجية سلمية عبر العديد من ولايات البلاد أمس، ضد العهدة الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رافعين شعارات تدعو للتغيير والاصلاح.

وشوهد في محيط اغلب الجامعات، خاصة في مستوى الجزائر العاصمة، تواجدا مكثفا للعناصر الأمنية منذ الصباح الباكر على غرار الجامعة المركزية، كلية علوم الاعلام والاتصال، وكلية الحقوق.

ومنعت قوات الأمن الجزائرية، طلاب الجامعة المركزية من الخروج الى الشارع بعد وقفة احتجاجية على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتجمع مئات الطلبة الجامعيين، في جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، صباح أمس، للتنديد والمطالبة بالتغيير السياسي ورفضا للعهدة الخامسة.

كما شهدت أيضا عدة جامعات بالعاصمة وفي عدد من ولايات البلاد، خروج مئات الطلبة في مسيرة سلمية، على غرار جامعة بن عكنون وسعيد حمدين، وكذلك في تيسمسيلت، سكيكدة وولايات أخرى.

ورفع الطلبة عدة رايات رافضة للعهدة الخامسة، ومنددين بالاستمرارية، كما رددوا هتافات مطالبة بالتغيير السياسي والاصلاح.

واحتشد عشرات المحامين، الاثنين، أمام مقر محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة للتعبير عن مطالبهم المتمثلة في عدول الرئيس بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.

وحمل أصحاب الجبة السوداء، لافتات تدعم المسيرات التي شهدتها البلاد، الجمعة الماضية، ضد العهدة الخامسة، مؤكدين على الطابع السلمي للاحتجاجات.

الى ذلك، اهتز قطاع الاعلام في الجزائر على وقع استقالات مفاجئة لعدد من الصحافيين، احتجاجا على سياسة التغطية المضللة وغير المهنية للاحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وعدم السماح لهم بنقل الحراك الشعبي الرافض لتولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة بكل حرية.

