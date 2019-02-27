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هانوي الوكالات: توقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان تكون قمته المرتقبة في فيتنام مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون «قمة رائعة» وايجابية. وقال ترامب خلال اجتماعه مع عدد من حكام الولايات الاميركية قبيل مغادرته الى فيتنام «أعتقد أن بامكاننا ان نحظى بقمة جيدة جدا بل رائعة».

وأضاف «نحن نريد نزع الاسلحة النووية وأعتقد ان الزعيم الكوري الشمالي اذا فعل ذلك سيحظى بدولة ذات نمو اقتصادي سريع». ويأتي موقف الرئيس ترامب في وقت أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في تصريحات لشبكة «سي.ان.ان» الاميركية أن المعيار الوحيد لتخفيف العقوبات الأممية عن كوريا الشمالية هو تخلي الأخيرة عن سلاحها النووي بشكل كامل يمكن التحقق منه «وهذه السياسة لم تتغير وكوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدا نوويا».

وقال بومبيو «اهدافنا واضحة ومهمتنا واضحة» مشيرا الى أنه ربما تعقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم بعد تلك المقررة في فيتنام «وربما لن نتمكن من اتمام كل شيء هذا الأسبوع».

ووصل زعيم كوريا الشمالية الى فيتنام امس لعقد ثاني قمة له مع الرئيس الاميركي. ونقلت وسائل اعلام فيتنامية لقطات من وصول جونغ أون بقطاره المصفح الى مدينة دونغ دانغ في فيتنام بعدما عبر الحدود من الصين في رحلة وصفت بـ»الماراثونية» وشوهد وهو يستقل سيارة قطعت مسافة 170 كيلومترا الى العاصمة هانوي.

ونشرت السلطات الفيتنامية عشرات الجنود المدججين بالسلاح والشرطة في محطة القطار كما أغلقت الطريق الممتد الى هانوي لكي يتسنى لموكب الزعيم الكوري الشمالي عبوره بدون عوائق. وبحسب تصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز سيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا مقتضبا اليوم وسيحضران مأدبة عشاء مع مستشارين مقربين لكل منهما وذلك قبل عقد اجتماع مطول يوم الخميس المقبل.

ويواصل الرئيس ترامب محاولات انهاء المواجهة التي دامت نصف قرن مع كوريا الشمالية واقناع زعيمها جونغ أون بالتخلي عن قدراته النووية.

