دوليه

يحل برشلونة اليوم ضيفا على ريال مدريد في «كلاسيكو» اياب الدور نصف النهائي في بطولة كأس اسبانيا. وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في معقل برشلونة كامب نو. وتنتظر الفريقان مواجهة آخرى في الدوري بعد يومين فقط في مطلع الاسبوع المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد ايضاً. وتنتظر جماهير برشلونة عرضاً آخر من نجم الفريق ليونيل ميسي الذي قدم أداء مذهلاً في مباراة الفريق ألماضية أمام اشبيلية في الدوري، توجه بتسجيل ثلاثية «هاتريك» منحت فريقه انتصارا مهماً 4-2 عزز به صدارته للبطولة بفارق سبع نقاط عن اتلتيكو مدريد الثاني وتسع نقاط عن ريال الثالث.

وقال ميسي الذي سجل الهاتريك رقم 50 مع برشلونة منذ بداية مسيرته مع الفريق،: «أشبيلية يسعى دائما لجعل المواجهة صعبة علينا. مع هذه النتيجة ، تقدمنا خطوة جيدة إلى الأمام في مسيرتنا بالدوري». وأشار ميسي : «هذه أوقات لا يمكننا خلالها اللعب دائما بمستوياتنا العالية. مررنا بفترة لم نقدم فيها أفضل أداء وهو ما جعل كل شيء أكثر صعوبة. وعندما يتعلق الأمر بمباريات حاسمة ، فإن الأمر يكون أكثرصعوبة».

ولدى سؤاله عن مباراتي الكلاسيكو المرتقبتين أمام ريال مدريد، قال ميسي : «كل شيء مهم بالنسبة لنا. لا نفرط في أي بطولة. نحن على مسافة قريبة من خوض نهائي آخر. ستكون مباراة الإياب أمام ريال على ملعبه في غاية الصعوبة».وأضاف: «علينا أن نسعى للفوز بالمباراة مثلما نفعل دائما. وبعدها سنفكر مجددا في الدوري».

ورغم ابتعاده في صدارة الدوري وتقديمه عروضاَ قوية إلا أن جماهير برشلونة لا تشعر بالطمأنينة تجاه اداء فريقها نظرا لتلقيه الكثير من الاهداف علاوة على أن الفريق يعتمد بشكل كامل على اداء ميسي الذي إن لم يكن في أفضل حالاته فأن برشلونة يواجه صعوبة كبيرة خلال المباريات.

وفي الطرف الآخر يبدو وضع ريال مدريد الذي يقدم اداء متذبذباً اسوء من خصمه حيث يمر النادي الملكي في فترة غير مستقرة على اكثر من صعيد أولها العلاقة المتوترة بين مدرب الفريق الارجنتيني سانتياغو سولاري والنجم ايسكو الذي لم يخض اي مباراة منذ فترة، فضلا عن تراجع اداء النجم الاخر الويلزي غاريث بيل الذي يبدو هو الأخر غير منسجم مع زملاءه. وكشفت تقارير صحافية أول من أمس أن بيل، بات يواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع زملائه في الفريق وأن الهوة تتسع بينه وبينهم بشكل أكبر مع مرور الوقت.

وقالت صحيفة «أ س» الإسبانية أن السبب في هذا التوتر الكبير بين بيل وزملائه في غرفة خلع الملابس تعود إلى بعض التعليقات التي قالها بعض من نجوم الفريق ولم ترق لقائد منتخب ويلز. وأشارت «أ س» إلى أن بيل استاء كثيرا من التصريحات التي قالها زميليه مارسيلو وتيبو كورتوا مؤخرا، حيث ذكرت أن مارسيلو قال أن زميله الويلزي لا يتحدث سوى الإنكليزية وأنه يتفاهم معه بالإيماءات.فيما نقلت عن الحارس البلجيكي تصريحا له قاله في وقت سابق كشف من خلاله أن اللقب الشهير لبيل في ريال مدريد هو «لاعب الجولف»، نظرا لولعه الشديد برياضة الجولف وممارستها. وأوضحت «أ س» أن علاقة بيل بباقي زملائه في ريال مدريد يمكن وصفها بأنها علاقة عمل بحتة، مشيرة إلى أن النجم الويلزي لا يشارك زملائه مزاحهم خلال التدريبات المفتوحة للفريق والتي يحضرها الصحافيون والمصورون. ويعتمد سولاري في الفترة الأخير على البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الذي يفضله على بيل. وقال اللاعب البرازيلي ، أنه يصب تركيزه على مباراة اليوم .واعترف فينيسيوس، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني لونيل ميسي، قائد برشلونة، لاعب رائع، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يخشاه.وقال فينيسيوس: «إنه مذهل ولكنه لا يخيف أحدا، نحن لدينا اللاعبين الأفضل في العالم».وأضاف: «لدي رغبة كبيرة في خوض الكلاسيكو، جميع اللاعبين يرغبون في لعب الكلاسيكو، إنه يروق لي كثيرا، علينا أن نقوم بما قمنا به في كامب نو (معقل برشلونة)، كان بإمكاننا أن نفوز بالمباراة، الآن نحتاج مساعدة جماهيرنا».

