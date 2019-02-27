دوليه

أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أول من امس الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد الإسباني بسوء التصرف في أعقاب الإيماءة التي صدرت منه خلال المواجهة أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وعقب تسجيل خوزيه خيمينيز الهدف الثاني لاتلتيكو ، صدرت إيماءة من سيميوني سبق وأن تعرض لانتقادات بسببها عندما فعلها من قبل كلاعب مع فريق لاتسيو.وانتهت المباراة بين اتلتيكو ويوفنتوس بفوز الفريق الاسباني بهدفين دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وأكد اليويفا أنه تابع الواقعة بشكل موجز، وأن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستقضي فيها في موعد لاحق.وقد يواجه سيميوني عقوبة الابتعاد عن المنطقة الفنية في مباراة الإياب أمام يوفنتوس والتي تقام في تورينو في 12 مارس المقبل.

ولكن العقوبة قد لا تقتصر فقط على سيميوني حيث أن ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس يواجه هو الأخر إدانة بسوء التصرف بسبب تأخر فريقه عن النزول لأرض الملعب لتسديد ضربة البداية خلال مواجهة اتلتيكو.

