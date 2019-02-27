دوليه

أكد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد، أنه أصبح الآن القائد الأول لهجوم فريقه بعد أن لعب طوال الفترة الماضية تحت ظل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

وقال بنزيمة في مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية نشرت أول من امس: «الآن أنا قائد الهجوم، قبل ذلك كنت ألعب في خدمة كريستيانو، كنت دائما ما أبحث عنه من أجل مساعدته لتسجيل المزيد من الأهداف». وأضاف: «كنت ضمن الخطة البديلة، الآن الأمر يعتمد علي ويعتمد على قدرتي على إظهار رغبتي في التسجيل».

»أحب حياتي»، كان هذا هو العنوان التي اختارته المجلة الفرنسية لوضعه على غلافها لوصف فحوى المقابلة التي أكد فيها بنزيمة أنه يمر بفترة تألق على المستوى الفني.واختتم النجم الفرنسي قائلا: «أشعر بأنني أطير الآن».