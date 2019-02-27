دوليه

بعد فوزه بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة بإنكلترا ، يتطلع مانشستر سيتي إلى الاستفادة من الروح العالية داخل الفريق للضغط بقوة على ليفربول في صراعهما المحتدم بمسابقة الدوري

الإنكليزي.

وسقط ليفربول في فخ التعادل السلبي الأحد مع مضيفه مان يونايتد ليتقلص الفارق الذي يتفوق به الفريق في صدارة جدول المسابقة على مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة فقط.ويطمح مانشستر سيتي إلى استغلال الدفعة المعنوية التي نالها من فوزه بأول ألقاب الموسم ليشدد الخناق على ليفربول من خلال مباريات المرحلة الثامنة والعشرين التي تقام خلال اليومين المقبلين.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق وست هام اليوم كما يستضيف ليفربول نظيره واتفورد اليوم ايضاً .

ورغم الفوز بركلات الترجيح على تشلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الأحد على ستاد «ويمبلي» العريق في لندن ، يعاني مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا من الإصابات في صفوف الفريق والتي قد تلعب دورا في مسيرته برحلة الدفاع عن لقب الدوري.وينتظر أن يفتقد الفريق في مباراة وست هام جهود لاعبيه فيرناندينيو وإيمريك لابورت بعد إصابتهما في مباراة الاحد.

ورغم انفراده بالصدارة حتى الآن ، يحتاج ليفربول إلى استعادة مستواه العالي في المباريات المقبلة إذا أراد استعادة لقب الدوري الغائب عنه منذ سنوات طويلة حيث تقلص الفارق الذي يتفوق به على مانشستر سيتي أقرب منافسيه من عشر نقاط إلى نقطة واحدة بعدما سقط ليفربول في فخ التعادل ثلاث مرات في آخر أربع مباريات خاضها بالبطولة.ويحتاج الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول من لاعبيه استعادة الأداء القوي خاصة في الهجوم حتى يحقق الفريق الفوز على واتفورد اليوم في بستاد «آنفيلد» قبل الدخول في المراحل العشرة الأخيرة من المسابقة.ويترقب كلوب الحالة البدنية للاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي خرج

مصابا في كاحل القدم خلال مباراة الأحد علما بأن الفريق سيستعيد إلى صفوفه ترينت ألكسندر أرنولد في خط الدفاع. ويستضيف أرسنال ، الذي يحتل المركز الرابع متفوقا على مان يونايتد وتشلسي ، فريق بورنموث اليوم فيما يحل مان يونايتد ضيفا على كريستال بالاس.

