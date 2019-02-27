دوليه

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي أول من أمس أن المباراة بين فريقي نيم ورين بالدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة السبت المقبل، تأجلت لأجل غير مسمى لمنح الفرصة لرين للاستعداد بشكل أفضل قبل المواجهة المرتقبة مع أرسنال الإنكليزي في مسابقة الدوري الأوروبي. وكان رين طالب رابطة الدوري الفرنسي بتأجيل المباراة للحصول على فرصة كافية للاستعداد قبل المواجهة الصعبة مع أرسنال. ويلتقي رين مع أرسنال ذهابا في السابع من مارس المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي في الدوري الأوروبي ثم يحل ضيفا على أرسنال إيابا في 14 من الشهر نفسه.

