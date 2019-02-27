loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تأجيل مباراة رين مع نيم


أعلنت رابطة الدوري الفرنسي أول من أمس أن المباراة بين فريقي نيم ورين بالدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة السبت المقبل، تأجلت لأجل غير مسمى لمنح الفرصة لرين للاستعداد بشكل أفضل قبل المواجهة المرتقبة مع أرسنال الإنكليزي في مسابقة الدوري الأوروبي. وكان رين طالب رابطة الدوري الفرنسي بتأجيل المباراة للحصول على فرصة كافية للاستعداد قبل المواجهة الصعبة مع أرسنال. ويلتقي رين مع أرسنال ذهابا في السابع من مارس المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي في الدوري الأوروبي ثم يحل ضيفا على أرسنال إيابا في 14 من الشهر نفسه.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة