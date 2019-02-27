دوليه

أفلت لايبزيغ صاحب المركز الرابع من خسارة ثانية هذا الموسم على ملعبه ريد بول أرينا، وتعادل في وقت قاتل مع ضيفه هوفنهايم 1-1 أول من امس في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني.

وهو التعادل الرابع للايبزيغ في 12 مباراة على ملعبه حيث لم يخسر إلا مرة واحدة أمام بوروسيا دورتموند المتصدر (0-1) في المرحلة الثامنة عشرة. ورفع لايبزيغ رصيده الى 42 نقطة، لكنه فشل في انتزاع المركز الثالث من بوروسيا مونشنغلادباخ الذي توقف رصيده عند 43 بعد خسارته السبت في عقر داره بثلاثية نظيفة أمام فولفسبورغ، فيما صار رصيد هوفنهايم 34 نقطة وبقي في المركز الثامن. وافتتح هوفنهايم التسجيل بعدما جنح البرازيلي جويلينتون في الجهة اليمنى، وسدد كرة قوية من مسافة قريبة تصدى لها الحارس المجري بيتر غولاتشي وارتدت الى الكرواتي اندري كراماريتش غير المراقب الذي اعادها من نحو ثلاثة أمتار الى المرمى (22)، مسجلا هدفه العاشر في البطولة. وكاد لايبزيغ يعادل في اثنتين من الفرص القليلة جدا التي سنحت للفريقين في الشوط الأول، لولا تألق الحارس أوليفر باومان في التصدي لكرتي النمسويين مارسيل سابيتسر (29) وكونراد لايمر(45). وفي الشوط الثاني، مالت الكفة بشكل واضح لصالح صاحب الأرض الذي اهدر لاعبوه عدة فرص، وواصل باومان تألقه وحرمهم من فرص أخرى. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أدرك صاحب الأرض التعادل عبر ويلي أوربان الذي تابع كرة عرضية من مارسيل هالستنبرغ في اسفل الزاوية اليمنى (89).

