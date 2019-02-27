دوليه

غرم نادي تشلسي الإنكليزي حارسه الإسباني كيبا أريسابالاغا بحسم أسبوع من راتبه بعد مخالفته تعليمات مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية الأحد والتي خسرها بركلات الترجيح (3-4) بعد التعادل سلبا.

وتبلغ قيمة العقوبة نحو 250 ألف دولار أميركي بحسب الصحف الإنكليزية، وسيتم تحويلها لمؤسسة النادي بحسب ما أوضح تشلسي. وقال كيبا في بيان النادي «برغم حصول سوء تفاهم، فقد ارتكبت خطأ كبيرا في كيفية تعاملي مع الموقف».بدوره قال ساري «اعتذَر مني، من زملائه ومن النادي.. الأمر متروك للنادي إذا أراد معاقبته وفقا للقواعد، لكن المسألة مغلقة بالنسبة إليّ».

وكان كيبا أكد أنه يكن احتراما كاملا لساري ولم يخالف تعليماته عندما رفض مغادرة الملعب وترك الساحة للحارس البديل الأرجنتيني ويلي كابابييرو، فيما كشف المدرب في المؤتمر الصحافي بعد المباراة أن ما حصل «كان سوء تفاهم».وقال كيبا البالغ 24 عاما «ظن المدرب بأنني غير قادر على متابعة اللعب وكانت نيتي القول له بأني في حالة جيدة للاستمرار في مساعدة الفريق في الوقت الذي وصل فيه الاطباء لنقل الرسالة الى الجهاز الفني». وأظهرت اللقطات التلفزيونية ساري وهو في حال غضب شديد على مقاعد البدلاء مع استعداد كاباييرو للدخول، بينما بقي كيبا على المستطيل الأخضر وقام بإشارة بيديه نحو المدرب مفادها أن كل شيء على ما يرام.

وأضاف كيبا في بيان تشلسي «أردت تقديم كامل اعتذاري للمدرب، ويلي، زملائي والنادي. وأريد أيضا توجيه الاعتذار للجماهير. سأتعلم مما حصل وأتقبل أية عقوبة يجدها النادي مناسبة».

