دوليه

أعلن نجم كرة القدم الفرنسي الدولي السابق أبو ديابي (32 عاما) أول من امس اعتزاله اللعب مشيرا إلى عدم قدرته على استئناف مسيرته الاحترافية بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها والتي أثرت على مستواه البدني. وقال أبو ديابي، في تصريحات تلفزيونية،: «أنهيت مسيرتي الاحترافية. كان من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أستأنف مسيرتي الكروية. عانيت من مشكلات بدنية عديدة، وقررت الاعتزال لعدم قدرتي على العودة من الناحية البدنية».وكانت آخر مباراة خاضها اللاعب مع فريق مارسيليا قبل أكثر من عامين. وقال أبو ديابي : «عندما تركت مرسيليا (في يونيو 2017) ، منحت نفسي راحة لمدة عام. ولكن الوضع تعقد بشكل أكبر مما توقعته».

وبدأ أبو ديابي مسيرته الاحترافية مع فريق أوزير الفرنسي ثم تألق في صفوف أرسنال الإنكليزي ومرسيليا الفرنسي كما خاض 16 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي سجل خلالها هدفا واحدا وذلك في الفترة من 2007 إلى 2012 .