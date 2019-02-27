دوليه

خيم التعادل الإيجابي 3-3 على المباراة المثيرة التي جمعت بشكتاش بضيفه فناربخشة أول من امس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري التركي الممتاز. ونجح فناربخشة في تحويل تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول إلى تعادل مثير في الشوط الثاني .وتقدم غوكهان غونول بهدف لبشكتاش في الدقيقة 11 وتبعه بوراك يلماز بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 18 ثم سجل يلماز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني، نجح فناربخشة في الرد بثلاثة أهداف حملت توقيع ميخا زايتس وصادق تشيفبينار وحسن علي كالديريم، في الدقائق 55 و62 و66. وبذلك، يرتفع رصيد بشكتاش إلى 40 نقطة في المركز الثالث مقابل 25 نقطة لفناربخشة في المركز الرابع عشر.

