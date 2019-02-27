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اشتكى مدرب الكويت محمد عبدالله من «حالة الإرهاق» التي أثرت على لاعبي فريقه وتسببت بالتعادل مع الاتحاد السوري 0-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي والتي شهدت أول من أمس أيضاً تعادل النجمة البحريني مع ضيفه الجزيرة الأردني 1-1.

ولم يشكل الأبيض خطورة كبيرة على مرمى ضيفه السوري في الشوط الأول، باستناء كرة واحدة تصدى لها القائم، بينما تعددت الفرص من الفريقين في الشوط الثاني، لكن النتيجة ظلت سلبية فحصد كل فريق نقطة واحدة في بداية مشواره بالمجموعة.

ويتأهل إلى الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وقال عبدالله في المؤتمر الصحافي عقب المباراة إن فريقه لم يحصل على الراحة الكافية بسبب توالي المباريات في مختلف السابقات المحلية والقارية «وهو ما أثر على أداء اللاعبين داخل الملعب».

وأكد عبدالله أن لاعبيه قدموا كل ما في وسعهم رافضاً تحميل أياً منهم مسؤولية التعادل المخيب، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن التراجع الدفاعي للفريق السوري صعّب من مهمة المهاجمين».

ولفت إلى أن التعثر في بداية المشوار لن يؤثر على فريقه خصوصاً أنه يملك الوقت الكافي لالتقاط الأنفاس والعودة إلى طريق الانتصارات، مؤكداً أن الأبيض قادر على العودة وتصدر المجموعة.

من جهته، أيّد نجم الأبيض فيصل زايد كلام مدربه، مرجعاً تعثر الفريق إلى حالة الإرهاق التي عاني منها اللاعبون. وأضاف زايد الذي نال جائزة «رجل المباراة» في المؤتمر الصحافي: «حاولنا كثيرا الوصول لمرمى المنافس، لكن التكتل الدفاعي منعنا من ذلك»، مؤكداً أنه وزملاءه اللاعبين مصممين على التعويض في الجولات القادمة وتحقيق اللقب الرابع للكويت في هذه المسابقة.

في المقابل، اعتبر مدرب الاتحاد أمين آلاتي التعادل مع الكويت على أرضه «بطعم الفوز»، قياساً على جاهزية الأبيض وما يواجهه فريقه من ظروف صعبة.

وقال آلاتي إن فريقه حقق الهدف المنشود وهو خطف نقطة على الأقل من الكويت «أحد المرشحين للقب»، وقال: «حاولنا الهجوم في الشوط الثاني وسنحت لنا أكثر من فرصة، لكنها لم تكتمل».

وأشاد مدرب الاتحاد بلاعبيه «الذين كانو عند حسن الظن»، مطالبين جماهير الفريق بالصبر عليهم، وواعداً بالعودة إلى المستوى المعهود والذي تعودت عليه الجماهير.

