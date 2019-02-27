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الجبري هنأ «قوى الناشئين»


هنأ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري منتخب ألعاب القوى بتحقيق 25 ميدالية مختلفة في منافسات بطولة الخليج لألعاب القوى للناشئين والناشئات. وأشاد الوزير الجبري في تصريح لـ «كونا» بلاعبي المنتخب والمستوى الذي ظهروا عليه في البطولة التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضي.
وقال إن لاعبي ولاعبات المنتخب كانوا خير ممثلين لوطنهم الكويت وعلى قدر الطموحات والآمال واصفا إياهم بأنهم مستقبل الرياضة الكويتية. وأعرب عن الأمل في مواصلة لاعبي المنتخب مسيرة حصد الميداليات في البطولات المقبلة والعمل على تطوير مستواهم ورفع أدائهم بالتدريب المتواصل لرفع علم البلاد عاليا في المحافل الدولية. يذكر أن المنتخب الكويتي لألعاب القوى حصد 18 ميدالية متنوعة للناشئين و7 للناشئات في منافسات البطولة التي استمرت ثلاثة أيام بالدوحة.


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