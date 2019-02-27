محلية

تناقلت بعض الصحف اليومية موضوع اعتماد النظام الأساسي لاتحاد كرة اليد والتي أقرته الأغلبية فيما عدا ناديي العربي والقادسية الذين ارادوا ان يعلقوا علي بعض النقاط ولكن كان صوت الأغلبية هو الحاسم في النظام الديموقراطي...! إلى هنا والامر عادي في مجالنا الرياضي الديموقراطي (الهش جدا)... فنحن نستخدم الديموقراطية في كل الهيئات الرياضية الأهلية بطريقة خطأ ولا نستحقها في الاصل...؟ فما مرت به الرياضة الكويتية منذ انشائها في الستينيات إلى الآن وهي تعاني من سوء الجمعيات العمومية في هذه الهيئات... وقد تدرجت قوة الحكومة منذ بداية الرياضة في السيطرة علي هذه الهيئات بنسبة عالية والتي ادت إلى تغيير الكثير من القوانين الرياضية بسبب التدخل في الشأن الرياضي إلى ما وصلنا إليه اليوم والتي أعطت القوانين الرياضية الحكومية والدولية القوة لهذه الهيئات لإقرار أي قرار يريدون تطبيقه سواء للمصلحه العامة أو الخاصة.

وإن كنت أعتقد أن أي نقاش يحدث في أي هيئة رياضية بالتأكيد سيكون للصالح العام ولكن يجب ألا ننسى بأننا حققنا رقماً قياسياً في اعتماد النظم الأساسية للأندية الرياضية (ثلاثة دقائق ونصف) واكون صادقا معكم بأنني إلى الآن لم استلم من البريد العام النسخة التي ارسلها مجلس النادي العربي السابق لاعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيها (لذلك لم أحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لأنني أرفض التصويت على شيء لم اطلع عليه؟) فهذا هو وضعنا الحالي نتفق أو لا نتفق فالنظام سيطبق حسب رغبة..؟ وهذا سيكون كذلك في بقية الاتحادات الرياضية القادمة.

وما همني في هذا الموقف للناديين الكبيرين إلا ما هو مصير مرشحي النادي لعضوية مجالس إدارة الاتحادات الرياضية القادمة وهل سنشارك بها ام سنتجاهلهم ونكون في موقف المشاهد فقط؟ وضع سيئ يحدث في ممتلكات الحكومة الكويتية التي تشاهد أيضا من غير أي سلطة عليهم ... إلا بدفع الأموال ومراقبة أوجه صرفها .... والله من وراء القصد .

