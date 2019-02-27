محلية

تعادل نادي الجيش السوري مع هلال القدس الفلسطيني 1-1 أول من أمس على ستاد الشيخ علي بن محمد في المحرق بالبحرين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي. وتقدم هلال القدس بهدف سجله محمد عبيد في الدقيقة 18، قبل أن يدرك الجيش التعادل عن طريق أحمد الأشقر في الدقيقة 49. وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 11 مارس، حيث يلتقي هلال القدس مع الوحدات في الضفة الغربية، والنجمة مع الجيش في بيروت.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب نادي الوحدات الأردني على ضيفه النجمة اللبناني 1-0 أول من أمس على ستاد الملك عبدالله في عمان . وأحرز سعيد مرجان هدف المباراة الوحيد لفريق الوحدات في الدقيقة 11. وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حمزة الدردور من الوحدات وشمس الدين شاونا من النجمة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. ويتصدر الوحدات ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني وبقي النجمة بلا رصيد من النقاط.

