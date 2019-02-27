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ضرب منتخب كرة اليد للشباب موعدا مع نظيره البحريني في المباراة النهائية لبطولة فبراير الدولية الودية بعد فوزه على الامارات 20-19، وفوز البحرين على السعودية 26-24 أول من أمس على صالة مجمع «أرينا مول» الرياضي في مدينة صباح الاحمد البحرية.

وقدم منتخب الشباب عرضا قويا خلال المباراة خاصة في الشوط الاول الذى شهد تفاهم افضل بين اللاعبين والتغطية الدفاعية والتنوع في الهجوم.

وبرز بشكل ملفت للنظر الحارس الواعد فهد صلبوخ ولاعب الخط الخلفي سيف العدواني، فيما عاب «أزرق الشباب» الاصرار علي تمرير الكرة للاعب الدائره احمد عبدالقدوس الا انه اغلب التمريرات كانت مقطوعة وتحولت إلى هجوم مرتد لصالح المنتخب الاماراتي الذي تقدم بفارق هدفين، الا انه تغيرات المدرب وتحويله للتركيز علي التصويب الخارجي والاختراق ادي إلى عودة دفة المباراة لصالح الازرق الذي فاز بالمباراة التي أدارها الحكمان جاسم سويلم وخالد الفيلكاوي

وفي اللقاء الثاني، تغلبت البحرين على السعودية بعد مباراة مثيره تسيد اغلب اوقاتها البحرينيون ابطال اسيا، وتميزت بالسرعه والهجوم المرتد. في المقابل كان منتخب السعودية ندا قويا طوال شوطي المباراة التي ادارها الكويتيان القاريان عبدالرحمن الملا وعبدالله الحداد.

وشهد حفل الافتتاح كلمة من مدير البطولة حامد العمران رحب خلالها بالوفود المشاركة وتقدم بالشكر والتقدير لراعي البطولة احمد الشحومي على استضافته للمنافسات، واعطاء فرصة للشباب الخليجي للتواجد على ارض الكويت والتنافس بينهم على لقب البطولة.

من جهته، رحب الشحومي بالوفود في «هذا التجمع الرياضي بين الاشقاء والمشاركة في الاعياد الوطنية» مؤكد ان مجمع ارينا مول «يعد صرحاً رياضياً لخدمة جميع الالعاب الرياضية وجاهز لإنجاح أي بطولة او دورة او معسكر ونقدمه للكويت من منطلق مساهمة بسيطة في تطوير الرياضة الكويتية».

وقدم الشحومي مكافأة مالية الى حارس منتخب الشباب فهد صلبوخ ولاعب الخط الخلفي سيف العدواني بعد تألقهما في المباراة الافتتاحية.

كما تلقى الشحومي هدية تذكارية من رئيس الاتحاد البحريني علي عيسى اسحاقي، وهي عبارة عن قميص المنتخب مدون عليها اسماء لاعبي منتخب البحرين، ونالت الهدية استحسان الشحومي.

