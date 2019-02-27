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تُوج الجواد «الزين شمة» لاسطبل النشامى العائد إلى الشيخ جابر الحمود بكأس الشيخ عبدالله السالم للعيد الوطني، بزمن 2.22.4 بقيادة الجوكي مورغان، في الشوط الخامس على مسافة 2200 متر مختلط جميع الدراجات، في ختام منافسات الإجتماع الـ 14 لسباق الخيل في مضمار نادي الصيد والفروسية (مهرجان الأعياد الوطنية). وقام مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د. صقر الملا ورئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد بتسليم الكأس إلى «الأب الروحي» للفروسية الكويتية الشيخ علي الحمود.

وقال عميد اسطبل النشامى الشيخ جابر الحمود :« لله الحمد استطاع الجواد البطل الزين شمة الفوز بكأس الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، حيث تم تجهيز هذا الجواد خلال الفترة الماضية وتمكن من تحقيق المطلوب وهو الفوز بالكأس».

وتوجه الحمود بجزيل الشكر إلى إدارة النادي على التنظيم الجيد للسباقات لما فيه مصلحة لملاك الخيل، وأهدى هذا الفوز إلى جميع محبي اسطبل النشامى وعلى رأسهم الشيخ علي الحمود مؤسس الاسطبل.

