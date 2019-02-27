الأزمنة و الأمكنة

يؤخذ زائر ديوانية الثلاثاء بما يراه على جوانبها من صور مؤطَّرة، وهي صور لأشخاص متعددين بعضها اكتسب الصفة التاريخية، وبعضها لأعضاء من أعضاء الديوانية الذين انتقلوا إلى رحمة الله، ويرى الناظر في جوانب المكان صوراً من نوع آخر، فهناك صور طيور متعددة، وبعض الحيوانات كالضب وغيره.

أذكر أن أحد الإخوة الأعزاء زار الديوانية يوماً من أيام رمضان فقال لى: لاحظت أنك قد وضعت صورا كثيرة تمثل حيوانات البيئة، ولكني لا أرى من بينها (القنفذ) وهو حيوان معروف ومألوف، وكانت تدور حوله حكايات شعبية كثيرة، ولقد فاجأتني هذه الملاحظة، وشعرت بأن مجموعتنا تكون ناقصة بدون القنفذ الذي عرفناه صغاراً وكباراً، ولم يهدأ لي بال بعد ذلك إلا بعد أن وضعت صورته في إطارها ثم قمت بوضعها بين زملائه.

واستكمالاً لهذه البداية، فإن الأخ العزيز زارنا في مناسبة أخرى وسعدنا بلقائه، ثم أبلغناه بأن ما اقترحه بشأن القنفذ قد تحقق، وأريناه الصورة فقال: نعم الآن قد اكتملت المجموعة.

نستطيع أن نقول: إن القنفذ من الحيوانات شبه الصحراوية؛ لأننا نجده في الصحراء كثيراً، ولكننا نراه أيضاً في بعض الأماكن القريبة من المناطق المسكونة، ولقد وجدنا من يحرص على تربيته، وإبقائه بالقرب منه، ولكن لأمر ما فإن هذا الحيوان يتسلل من مكانه هارباً، بحيث يفتقده صاحبه فجأة على الرغم مما كان يُهيِّؤه له من مكان ملائم وغذاء وشراب كافيين، وهذا مما هو من طباع هذا النوع بحسب ما قرأنا عنه في الكتب القديمة التي سوف نرجع إليها، ونطرح هنا شيئاً مما أشَارَتْ إليه عن طباع القنفذ وأساليب حياته.

وإضافة إلى ذلك فقد شاهدتُ القنفذ يباع في سوق بيع الطيور في المنطقة المخصصة لذلك بالقرب من سوق بيع المواشي، ولكن بيعه كان بأعداد محدودة جدّاً، ولم يكن وُجُودُهُ في هذا السوق مستمراً.

تحدث ابن منظور في كتابه: لسان العرب، الذي طالما رجعنا إليه في مثل هذه الأمور عن القنفذ فقال:

القنفذ: هو الشيهم، معروف، والأنثى منه: قنفذه، وقوله معروف دليل على أن اسمه كان شائعاً في وقته كما هو الآن.

ثم ذكر أن لهذا النوع من الحيوانات عدة أسماء يبدو أن تعددها مرتبط بالأماكن التي تعيش فيها، فيعرفها سكان تلك المواقع بها، فقال عنه: هو القنفذ، والدلدل، والشيهم.

وأضاف إلى ذلك أن هذا الاسم قد يأتي ولا يُراد به هذا الحيوان، بل إنه ليدل على أمر آخر، فالقنفذ والقنافذ مما يطلق على نوع من أشكال سطح الأرض، وإلى يومنا هذا، فإن موضعاً معروفاً خارج الكويت اسمه القنفذة، ومما ذكره الجغرافي العربي القديم ياقوت الحموي في كتابه: معجم البلدان مما يتعلّق باسم القنفذ والقنفذة أنه ذكر موضعاً اسمه قنفذ الدرَّاج، وقال إنه من قنافذ الدهناء بمعنى أن هناك أكثر من موضع يطلق عليه وصف القنفذ هناك.

وذكر موضعاً آخر اسمه: القنفذة، فقال عنه: إنه ماء (يقصد مورد ماء) لبني نمير.

ونقل ياقوت عن الراوية المشهور عبدالملك بن قريب الأصمعي قوله:

كل موضع كثير الشجر قنفذ.

وأما عمرو بن بحر الجاحظ، فقد تحدّث كثيراً عن القنفذ فى كتابه الحيوان، الذي حققه شيخنا الأستاذ عبدالسلام هارون، وطبعه في سبعة مجلدات، فكان حديث الجاحظ عن القنفذ منتشراً في هذه المجلدات دون أن يجمعه في موضوع واحد أو باب واحد، علماً بأن بعض ما ورد لن تكون من وراء ذكره فائدة كبيرة، ومن أجل هذا فقد أضربنا عن ذكره، ولكننا نجده في بعض الأجزاء يذكر ما يلى:

يصف الجاحظ جرأة القنفذ على الحية التي يهابها الإنسان والحيوان، وَيُقْدِمُ هو على افتراسها غير هيّاب أو متردد، يقول الجاحظ (4/169):

والقنفذ لا يبالي أي موضع قبض من الأفعى، ذلك أنه إن قبض على رأسها أو على قفاها أو على ذنبها، جذب ما قبض عليه، فاستدار وتجمَّع ومنحه سائر بدنه، فمتى فتحت فاها لتقبض على شيء منه، لم تصل إلى جلده مع شوكه النابت فيه.

والأفعى تهرب منه، وطلبه لها، وجراءته عليها، على حسب هربها منه.

والجاحظ يعني في جملته الأخيرة أن هرب الحية من القنفذ حين تراه، هو الذي يغريه بها، فيتسلط عليها ويفترسها على الطريقة التى وصفت.

الأعراب في القنافذ بعامة، يقول:

والأعراب لا يصيدون يربوعاً ولا قنفذاً، ولا ورلاً من أول الليل، وشرح ذلك بما يفيد انهم يرون أن هذه الحيوانات من مراكب الجن، فهي مطاياهم التي ينتقلون عليها من مكان إلى آخر، ولا يكون من ذلك ملائماً لهم إلا في أول الليل.

وأكد الجاحظ ذلك قائلا:

فإن الأعرابي إن قتل قنفذاً أو ورلاً من أول الليل لم يأمن على إبله.

ومع ذلك فإن الجاحظ في المجلد السادس ص 239 وما بعدها، أورد ما يفيد التشكيك في هذا الاعتقاد حين روى حكاية وردت عن الشاعر العباسي أبي نواس الذي قال لمحدثيه يوماً:

بكّرتُ إلى المربد، ومعي ألواحي أطلب أعرابياً فصيحاً فإذا في ظل دار جعفر بن سليمان العباسي أعرابيُّ لم أسمع بشيطانٍ أقبح منه وجهاً، ولا بإنسان أحسن منه عقلاً، وذلك في يوم لم أر كبرده برداً، فقلت له:

هلاَّ جِلست في الشمس؟، فقال: الخلوةُ أحبُّ إليَّ، فقلت له مازحاً: أرأيت القنفذ إذا امتطاه الجني وعلا به في الهواء. هل القنفذ يحمل الجني أم الجني يحمل القنفذ؟

قال: هذا من أكاذيب الأعراب، وقد قلت في ذلك شعراً: فقلت: أنشدنيه، فأنشدني بعد أن قال لي: قلتُ هذا الشعر وقد رأيت ليلة قنفذاً ويربُوعاً يلتمسان بعض الرزق:

فما يُعجِبُ الجِنَّان منك عدمتُهُمْ

وفي الأُسْدِ أفراس لهم ونجائبُ

أتُسرجُ يربوعاً وتُلجم قنفذاً

لقد اعوزتهم ما علمتَ المراكبُ

إلى آخرها....

وقد دلّت هذه الحكاية على خروج الأدباء والشعراء في الماضي إلى الأماكن التي يرد إليها رجال البادية في بعض المدن لكي يستفيدوا منهم لغة، وشعراً، وهذه قد حدثت في المربد وهو سوق قديم يجتمع فيه الناس من كل مكان، وموقعه في البصرة، وقد خرج أبونواس إلى هذا السوق ومعه ألواحه الذي اعتاد الكتابة عليها، فهو يحتفظ بكل ما يسمعه عن طريق ما يقرأه منها بعد أن يعود إلى بيته.

هذا وللحكاية بقية لا حاجة لذكرها هنا.

ويستمر عمرو بن بحر الجاحظ في ذكر ما يتعلق بالقنفذ، فيورد أمراً من أَعْجَب أمور هذا الحيوان، فإن من طبعه أنه يفترس الأفعى كما ذكرنا فيما سبق، ولكن الأفعى قد تجد فرصتها عليه فتنهشه في مكان ما من جسده الذي يظهر من بين الأشواك التي تغطيه، وفي هذه الحال يقول الجاحظ: إن القنفذ يتعالج من السم الذي تغرزه الأفعى فيه فيتجه إلى الزعتر الصحراوي الذي يجده بالقرب منه فيأكل منه حتى يُشفى من أثر السم.

وممن كتب عن القنفذ من القدماء الشيخ الدميري الذي ذكره في كتابه حياة الحيوان (2/265) وأورد عنه تفصيلات كثيرة سوف نقدم بعضها في نقاط، وهي:

أكد أن للقنفذ صنفين أحدهما كبير والآخر صغير، ولم يؤكد حجم الكبير إلا بِتَصَوُِّرِهِ على هيأة الجرذ الذي هو نوع كبير من الفئران.

وإذا جاع القنفذ صعد شجرة العنب الكَرْم مُنكِّساً فيقطع العناقيد ويرمي بها إلى الأرض، ثم ينزل فيأكل منها ما يُشبعُهُ، فإن كان له فراخ، تمرغ على الباقي من العنب ليشتبك ذلك في شوكه فيذهب به إلى أولاده ليأكلوه.

رَوَىَ بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر القنفذ ونظراً لطول ما ذكر منها، فإننا هنا نكتفي بالإشارة إلى ما يلي.

ذكر الخلاف حول مشروعية أكله، وهل هو مباح أم غير مباح، فمنهم من أباحه ومنهم من ذكر أنه من الخبائث، وقد شاهدنا القنفذ ولم نجد فيه ما يدفع المرء على أكله والتلذُّذ بلحمه.

وجاء في الكتاب نفسه أن القنفذ قد ورد ذكره في الأمثال العربية، ومن هذه الأمثال قولهم: أسرى من قنفذ وذلك لأن القنفذ يكثر مسيره في الليل فهو يسري فيه... وقد شبهوا به الرجل الذي يُكْثِرُ السُّرىَ المسير ليلاً بأنه كالقنفذ في ذلك.

ثم بيّن الفوائد الطبية لسائر أجزاء جسم القنفذ، ومن ذلك ما يستفاد من لحمه، ومن مرارته وطحاله وكليته.

وذكر -وهذا هو العجب-:

وإذا قتل قنفذ وقطع رأسه بالسيف لم يُقتل به إنسان، واذا قُطع طرفٌ من رجله اليمنى وهو حي وعلق على صاحب الُحمَّى الحارة أو الباردة من غير أن يعلم برئ.

هذا إلى الكثير من الأمور التي وردت حول المنافع الطبية التي عرفها عصر المؤلف، ولكنها منافع لا نستطيع أن نضعها في موضع المصداقية الآن.

وفي كتاب: تنوع الأحياء في البيئة الكويتية وهو من منشورات مركز البحوث والدراسات الكويتية ما يعطي بياناً تفصيلياً عن القنفذ، وقد أُطلق عليه اسم القنفذ الأثيوبي، وذكر الكتاب أن هذ النوع هو المعروف محلياً باسم: القنفذ.

وله صفات مشتركة مع مجموعات القنافذ الأخرى ومن هذه الصفات أن جسمه مغطى كله بالأشواك، وهي أشواك ذات لونين أعلاها أبيض وأسفلها أسود، وقيل إن عددها يصل إلى خمسمائة شوكة في جسم كل قنفذ.

وله أرجل قوية يحفر بها وِجَارَهُ الذي يعيش فيه ويربي صغاره.

يطوى القنفذ جسمه - عند الخطر- فيكون على هيأة كرة شوكية، ويتغذى على أنواع كثيرة من الحشرات وصغار الحيوانات كالضفادع إن وجدت في محيطه.

وهذا هو أحد ثلاثة أنواع تعيش في المنطقة العربية وبخاصة في الصحراء الخالية، وفي بعض سهول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ويوجد كذلك في فلسطين وسوريا وما جَاوَرَهُمَا، ومعظم مناطق جزيرة العرب. وهذا النوع الذي تحدث عنه الكتاب المشار إليه، إنما ورد ذكره باعتباره من الأنواع التي تعيش في الكويت، ولكن ما ينبغي أن يعرف أنه نوع يطلق عليه علمياً: آكلات الحشرات.

بعد هذا نقدم حفنة من المعلومات الواردة في بعض المراكز التي عنيت بالحديث عن هذا النوع من هذه الحيوانات، وأول ما نبدأ بذكره هو القول بأن القنافذ أنواع كثيرة، وأصناف متعددة، ومما عرف من هذه الأصناف ما يقرب من ستة عشر صنفاً منها ما هو أوروبي، ومنها ما هو هندي، ومنها ما هو صومالي، إلى غير ذلك من التصنيفات المرتبطة بالأماكن التي يوجد فيها القنفذ غير أنه وردت تسميات لأصناف أخرى منها: القنفذ ذو الأصابع الرباعية، والقنفذ ذو البطن العارية.

ويذكر أن القنفذ من أكلة الحشرات، وهو أنواع تصل إلى ما يقرب من سبعة عشر صنفاً.

وهو من أصغر الثَّدْيِيَّات، وشكله مستدير وشوكه قوي لا يسقط بسهولة إلا في حالة المرض أو في مرحلة النمو عندما يكبر صغير القنفذ.

وَجْهُ القنفذ أبيض أو أسمر، وله أطراف قصيرة، ومخالب طويلة فيها انحناء.

تصعب الرؤية على القنفذ، وقد أبدلها الله له بحاستي سمعٍ وشم شديدتين، وهو يستدل على مواقع فرائسه بشمها، ولو من بعيد.

يَنْتَشِرُ القنفذ في الليل، ويختفي في النهار، ولكنه يخرج نهاراً في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة يلجأ إلى الاختفاء تحت الشجيرات أو النباتات الكثيفة

يبني القنفذ جحوره الخاصة بين الصخور في المكان الذي يعيش فيه، ولكنه يستولي في بعض الأحيان على جحور غيره كالأرانب، وما شابهها.

يعيش القنفذ منفرداً عن غيره من القنافذ، ولكنه يقضي بعض الوقت مع الآخرين في مواسم التزاوج، وفي أوقات تربية صغاره.

لا يصل القنفذ الصغير إلى المرحلة التي يكون فيها ناضجاً إلا بعد عدة أسابيع من ولادته، وهو عندما يولد فإنه لا يبصر مباشرة، وتظهر أشواكه وقت ولادته، ولكنه يستبدلها بأخرى أقوى منها عندما يكبر.

القنفذ حريص على حماية نفسه، فَهُوَ دائم الاختباء نهاراً في جحره لا يخرج منه إلا فيما ندر، وهو يغطي نفسه بالأشواك التي يصعب افتراسه بسبب وجودها على جسده، ولكنه قد يتعرض إلى المكروه في صورة نسر ينقض عليه أو حيوان من حيوانات الغابة التي تعرف كيف تصطاده وتفترسه.

على أن من أهم المخاطر التي يتعرض لها القنفذ فعلاً هو الامتداد السكني في الأماكن التي كان قد استوطنها.

وهكذا تتبيّن لنا جميع الأمور المتعلقة بالقنفذ وحياته، وما يتصل به من معلومات متعددة جاءت منذ أيام العرب الأولى، ودلّ عليها ما وجدناه في الكتب التي أشرنا إليها.

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وبعد، فما الذي نتذكره عن القنفذ في الكويت، فقد ذكرنا كل شيء عنه، وبيَّنَّا ما قيل عنه في مختلف المصادر المكتوبة قديماً وحديثاً، ومما ذكرناه أن القنفذ من الحيوانات الصغيرة المعروفة في الكويت منذ زمن طويل، ذلك أن هذا النوع من الحيوانات كان قديماً في جزيرة العرب وفي غيرها وما وجد عندنا إنما هو امتداد لوضعه القديم.

وقد قلنا فيما سلف أن القنفذ يُصاد بأيدي الناس، ويُباع أحياناً في سوق بيع الدواجن بأنواعها ويقتنيه البعض، ولكنه لا يمكث معهم طويلاً إذ سرعان ما يُفتقد بين ليلة وضُحاها، فلا يترك وراءه أثراً، وكنا قد أشرنا إلى أن هذا أمر من الأمور التي تذكر ضمن طبائع القنفذ، وأوردنا أمثلة عليها.

وبالفعل فإننا لم نسمع فيما ما مَرَّ بنا من الزمان أن رجلاً اقتنى قنفذاً، ثم وضعه في بيته، وحرص على حفظه ثم بقي هذا القنفذ عنده، دون أن يفتقد.

وقد حُكِيَتْ عنه غرائب مما حدث مع الناس، ومن الصعب أن نذكر ذلك كله، لكني أورد هنا ما أنا متيقِّنٌ منه، فقد جاء عند ذِكْرِ تجربة مرّت بوالدي رحمه الله، وحكاها لنا أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نطلب منه إعادتها علينا.

يقول:

كنت عائداً قرب حلول المساء إلى بيتنا في فريج الغنيم، وكان مروري أمام الموقع الذي نرى فيه الآن المبنى القديم لدائرة الشرطة العامة وهو الذي تجدون أمامه بناية جوهرة الخليج، وهذا الموقع يؤدي مباشرة (شرقاً) إلى ساحة الصفاة، ولم يكن المبنيان اللذان ذكرتهما موجودين، بل كان الموقع ممتلئاً بالحفر وبجانب كل حفرة شيء من الطين يعتقد أنه مستخرج منها لأجل البناء في مكان آخر.

ولم يكن في الطريق غيري، ولذلك فقد كنت أسرع في السير حتى أصل إلى البيت قبل أن يشتد الظلام، فيصعب عليَّ حينذاك أن أهتدي إلى طريقي، لأن العلامات في الجهة التي سلكتُها معدومة، ولذا فلا سبيل لي إلا الاستعانة بحدسي.

سرت قليلاً فوجدت في طريقي كرة صغيرة، وقد استطعت أن أميّزها بعد تمعُّن فوجدتها مكسوّة بشوك نافر من جميع جهاتها، إذن فهذه ليست كرة، ولكنها قنفذ، ولم يكن مستغرباً أن يوجد في هذا المكان، فقد كان موقعاً شبه صحراوي لعدم وجود أي مبنى إلى جواره، وكانت حكايتي هذه قد جرت في وقت بعيد جدّاً.

دعتني نفسي إلى التقاط القنفذ والذهاب به معي إلى البيت، وهذا ما يمكن أن يفعله غيري ممن هم في مثل سنِّي آنذاك، فانحنيت عليه وأمسكت به وهو ساكن على الأرض، ولم يبد أية مقاومة، ولم أشعر منه بأية حركة تدلّ على الدفاع عن النفس. وقد ارتحت لذلك وسرت به.

وبقي القنفذ بين يديَّ ساكناً لا يبدي حراكاً، إلى أن اقتربت من الطريق إلى بيتنا، وأصبحت على مشارف البيت، وهنا أحسست بنداء داخلي يوجه إلىَّ فأشعر به دون أن أسمعه أو أرى مصدره، هذا النداء يقول:

- عد بهذا الذي أخذته في طريقك، وضعه في المكان الذي أخذته منه ولا تتأخر أو تتردد.

ولأول وهلة لم أصدق نفسي، وقلت إن ما أشعر به ليس إلا وهماً سيطر عليَّ بسبب ما سمعته عن القنافذ، وأنها قد تكون لها أمور غير معقولة يظنها الناس بسبب الجن، ثم عدت إلى نفسي أقول لها: وما العمل إن كان هذا الهاجس حقيقة، وكان هذا الذي أشعر به أمراً يحتم عليَّ القنفذ تنفيذه، فعزمت على العودة بِهِ من حيث أتيت به، وتركته في مكانه، ولم أشعر براحة البال حتى خرج من يدي وانطلق إلى حيث أراد.

وأضاف الوالد رحمه الله:

- لا يستغرب أحد ما حدث لي فهو الحقيقة بذاتها، ثم إنني سمعت في ذلك الوقت عدداً من الناس ممن أعرفهم، وقد حدث لهم ما يقارب الأمر الذي حدث لي، ولقد كانت القنافذ كثيرة - آنذاك- بسبب قلة عدد المباني المحيطة بالعاصمة، وقلة السكان في المنطقة التي كنت مارّاً بها فوجدت هذا القنفذ الناطق بدون لسان.

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ومما تجدر بنا إضافته إلى كل ما تقدم ما ورد في كتاب: الموسوعة العربية الميسرة التي صدرت طبعتها الأولى في سنة 1965م، وصدرت طبعتها الثانية في سنة 2001م، وقد جاء فيها عن القنفذ ما يلي:

القنفذ: حيوان ثديي آكل للحشرات، ليلي، يكمن شتاء، موطنه العالم القديم، جَسَدُهُ مُغَطَّى بأشواك تنتشر بين الشعر، ويسمَّى الشيهم الأمريكي خطأً.

وينتمي القنفذ الأوروبي إلى ارينا سيوس، وثمة أنواع تستوطن أفريقيا وآسيا، منها اثنان يعيشان في مصر.

وقد ذكر اسم الشيهم.

وهذا قد سبق لنا إيراد شيء عنه بالرجوع إلى المراجع العربية القديمة، وهو بالفعل لا علاقة له بأمريكا، فهو من الحيوانات التي عاشت وأطلق عليها ذلك الاسم في جزيرة العرب، وبالعودة إلى ما تقدم في هذا المقال يتضح الأمر.

وألحقت الموسوعة بهذا إضافة نراها فرعية ولكنها مهمة لأننا ينبغي أن نحيط بكل ما يتعلق بلفظ قنفذ، ففي مادة من موادها لاحقة للمادة السابقة ورد اسم: القنفذ البحري، وهذا هو ما جاء عنه:

قنفذ البحر: حيوان بحريٌّ شركي الجلد، له هيكلٌ كروي يحمل أشواكاً متحركة تساعد الأرجل الأنبوبية على الحركة، يحيط بالفم في معظم الأنواع جهازٌ ذو خمسة أسنانٍ حادة، وفي بعض بلاد البحر الأبيض المتوسط تستعمل كتل من الناس بيض هذه الأنواع غذاء للإنسان، ويؤكل - أيضاً - بعض أنواع القنفذ البحري وهذا النوع المأكول هو المسمَّى: رِتْسَهْ).

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هذه هي نهاية المطاف لمقالنا هذا فعسى أن تكون فيما قدمناه الفائدة التي يرجوها القارئ وقد بذلنا في إعداده جهداً كبيراً أملاً في الحصول على القبول الحسن.

