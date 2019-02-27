الاخيرة

بحسب تقرير نشر على صدر إحدى الصحف المحلية فإن هناك أكثر من 142 مشروع قانون في أروقة اللجان البرلمانية داخل مجلس الأمة ينتظر التمرير وتاريخ بعضها يعود إلى 22 عاماً، أي أن هناك قوانين تنتظر على جداول الأعمال منذ نحو ربع قرن دون أن يحرك نواب البرلمان المتعاقبين ساكناً لتمريرها.

وبحسب التقرير فإن الكثير من هذه القوانين انتهت صلاحياتها وباتت اليوم غير ذات جدوى خصوصاً وأنها كتبت في فترات قديمة وفي ظل ظروف مختلفة، لكن بعض هذه القوانين لا يزال مهماً ومصيرياً لتحسين سمعة الكويت في المنظمات الدولية على الأقل مثل قانون «تنظيم السجون» التي تعاني من الاكتظاظ في بعض عنابرها وفق ما قاله نواب مجلس الأمة أنفسهم قبل عام واحد فقط.

لكن وجهة نظري تقول إن أخطر ما يشير إليه التقرير هو تحول مجلس الأمة إلى مؤسسة غارقة في البيروقراطية والروتين مثل بقية المؤسسات الحكومية التي تعطل عمل المراجعين، فالبرلمان الذي لا يستطيع أن يمرر القوانين والتشريعات ويراجع سجلاته ويفتش في مشاريع القوانين السابقة التي مررت أو لم تمرر أو أُخفيت - لغايات لا نعلمها - هو برلمان لا يمكن التعويل عليه.

وأخطر شيء في تحول البرلمان إلى مؤسسة بيروقراطية - كما هو الحاصل الآن وفق نتائج التقرير - هو فقدان المواطنين الإيمان بمجلس الأمة أولاً وبالعملية الديموقراطية والسياسية ثانياً وهو أمر يعني بكل بساطة فقدان المواطنين بكل مؤسسات الدولة ما قد يضعفها ويزيد الفساد فيها وهو أمر مجرب ومشاهد في الكثير من الدول التي فرّطت مؤسساتها المنتخبة الشعبية بحقها في المساءلة وتمرير القوانين حتى أضحت كجمهوريات الموز الفقيرة.

والمسؤولية في تلافي هذا الأمر تقع على النواب الذين يفترض عليهم حضور اللجان البرلمانية وعدم التغيب عنها لأعذار تافهة مثلما هو الحاصل مع بعض الأعضاء، والعمل على دراسة وتمرير القانون، لأن الشعب لم ينتخب نوابه من أجل الوجاهة الاجتماعية أو حضور المناسبات والمؤتمرات الخارجية.

كما تقع المسؤولية أيضاً على الناخب الذي يفترض به الضغط على النواب الذين انتخبهم من أجل تمرير القوانين وتشريعها أو إيقاف مشاريع قوانين الحكومة التي تريد استهداف جيب المواطن بحجة الحفاظ على موازنة الدولة، ورأينا في الأيام الأخيرة كيف نظم المواطنون أنفسهم بطريقة حضارية وجميلة في حملة إسقاط القروض وقاموا بمجموعة ضغط شعبي على النواب تشبه التي تحدث في الدول الديموقراطية المتقدمة.

ختاماً، إن نعمة الديموقراطية وحرية الرأي النسبية لدينا هي من نعم الله على هذه البلاد، ويجب على الجميع، وأعني بالجميع الحكومة والشعب وجميع التيارات السياسية المحافظة على هذه المؤسسات الشعبية وعلى رأسها مجلس الأمة لأنها مصدر ثروة البلاد حتى قبل النفط، وهي ضمانته السياسية والاجتماعية الوحيدة بعد الله.

