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تفصل ميغان ماركل أسابيع قليلة عن الأمومة، حيث من المتوقع أن يصل طفل دوق ودوقة ساسيكس الأول، الذي سيكون في المركز السابع في ترتيب العرش، في أبريل المقبل.

ومثل معظم الآباء والأمهات، ربما يقوم هاري وميغان باتخاذ كل ترتيبات استقبال مولودهما الأول في اللحظات الأخيرة، حيث سيكون كل شيء جاهزا من أجل هذه المناسبة السعيدة.

ولكن، هناك بعض الأمور الغريبة قليلا، التي يتعين على الزوجين الملكيين القيام بها التزاما بالبروتوكول والقواعد الملكية، وتتمثل القواعد الملكية المتعلقة بالولادة، في:

- يجب أن تكون الملكة أول من يعرف وهذا يعني أنه سيتوجب على الأمير هاري الاتصال هاتفيا بالملكة فور الولادة، بدلا من والديه أو أصدقائه وزوجته المقربين.

- أداء القسم من القابلات للحفاظ على السرية..يتوجب على جميع القابلات الحاضرات في الولادة الملكية أداء القسم بشأن الحفاظ على السرية.

- منادي المدينة يعلن الخبر للجمهور.. من المنتظر أن يرتدي منادي المدينة الحالي، طوني أبليتون، زيه الرسمي ويدق الجرس معلنا عن ولادة الطفل الملكي الجديد.