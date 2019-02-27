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قالت بنين شاهين خبيرة التغذية لدى أندية «فيتنس فيرست» الشرق الأوسط، إن خسارة الوزن تبدأ من الدماغ، فإذا كان العقل مقتنعاً بالتغيير فسوف ينجح المرء في تحقيق ذلك.

وأوضحت أن الخطوة الأولى للبدء باتباع نظام غذائي صحي وخسارة الوزن هي ان يدرب المرء عقله على التفكير بالرشاقة واعتبار انه يتمتع بجسم رشيق.

كما ينبغي ان يمرن المرء عقله على التفكير بأنه لا يجبر نفسه على اتباع نظام صحي، بل يحافظ على جسمه بتناول الطعام الصحي.

وأضافت شاهين أنه يجب أن يدرك المرء سبب اتباعه حمية غذائية، وهدفه الأساس من وراء ذلك، فالأمر مرتبط بطريقة التفكير، لذا ينبغي على المرء أن يفكر في الأمر بطريقة مختلفة كما يلي:

• يجب البدء بالتغيير بشكل تدريجي كي يسهل على الجسم تقبّله.

• عندما يتبع المرء نظاما غذائيا صحيا فهو يملك الخيار لتحديد ما يتناوله.

• على المرء العمل على تحسين نوعية الطعام الذي يتناوله، وأن يمد المرء جسمه بالعناصر التي تحتوي على قيمة غذائية عالية.

• الاعتدال في الحمية وتناول الطعام من وقت لآخر وعدم حرمان الجسد من الطعام المفضل.

• يجب فهم أن النتائج تظهر على المدى الطويل، وأهم ما سيكسبه المرء هو الحفاظ على صحته.

• ينبغي فهم فوائد الحمية ومعرفة سبب الحاجة إليها، وأبرزها حماية الجسم من الكثير من المخاطر الصحية.

• على المرء أن يسيطر على نوعية وكمية الطعام، وليس العكس.

• المشكلة ليست بالطعام، بل بالعادات اليومية في تناول الطعام.

• لا يجوز تناول كميات كبيرة من الطعام للشعور بالراحة أو للاحتفال في المناسبات، بل ينبغي الحذر مما يعرف بـ «الأكل العاطفي».

