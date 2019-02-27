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شكلت إطلالة ليدي غاغا محط الأنظار كالعادة لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ91 الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. ولكن الاهتمام هذه المرة لم يكن بغرابة الزي الذي اعتمدته، إذ اختارت البساطة من خلال ثوب أسود عاري الكتفين لتترك المجال أمام بروز العقد الماسي الفاخر الذي يتزين بأشهر ماسة صفراء في العالم، والتي يتخطى سعرها 30 مليون دولار أميركي.

يحمل هذا العقد ماسة «تيفاني» الصفراء، أشهر حجر ماسي تتضمنه مجموعة دار المجوهرات الأميركية الشهيرة Tiffany&Co. تزن هذه الماسة الصفراء النادرة 128.54 قيراطاً، وهي المرة الثالثة فقط التي يتم فيها ارتداؤها خلال 142 عاماً من تاريخ الدار.

