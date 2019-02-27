محماس غازي بادي العتيبي 79 عاما، شيع، الرجال: بالمقبرة فقط، ت: 67070636، النساء: المنقف، ق 3، ش 11، م14، ت: 50685333.

محمد فراج زبن العربيد 13 عاما، شيع، الرجال: العارضية، ق 1، الشارع الاول، م 1، ت: 55666180، النساء: الرابية، ق 4، ش 10، م 27، ت: 99200477.

محمد عبدالله عبدالعزيز الحميدي 68 عاما، شيع، الرجال: الشويخ، ق 1، ش 11، م 9، على شارع جمال عبدالناصر، ديوان الحميدي، ت: 99977911، النساء: الروضة، ق 1، ش 17، م8A، ت: 98886130.

فهد جاسم محمد عبدالعالي زيد ثواب المطيري 20 عاما، شيع، الرجال: جابر الاحمد، ق 5، ش 444، م 357، ت: 67793412، النساء: جابر الاحمد، ق 6، ش 655، م 280.

زينب عبدالله حسن الشهابي، زوجة عبدالرحمن يوسف محمد علي 52 عاما، شيعت، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 99590511، النساء: السلام، ق 4، ش 412، م 13، ت: 99700144.

موضي ناصر صامل الحميداني، أرملة عبيد محمد الحمادي 95 عاما، شيعت، الرجال: العدان، ق 1، ش 53، م 25، ت: 99122933، النساء: عبدالله مبارك، ق 8، ش 827، م 7، ت: 97702799.

حليمة غلوم حاجيه الصفار، أرملة عبدالرضى علي مرتضى الصفار 87 عاما، شيعت، حسينية ابوالفضل العباس، ديوان آل الصفار، مقابل الدائري الثاني، الدعية، ق 2، شارع حسين بوعليان، ت: 99601393، 99669402.

علي محمد جاسم القلاف 17 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 69994425، النساء: الدعية، ق 2، ش 22، م 27.

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