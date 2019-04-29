مال وأعمال

تتجه الحكومة من خلال جهاتها المختصة نحو تعديل بعض الأمور الإدارية والرقابية لرفع جميع الاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات والتي تعفيها من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على مشروعاتها المختلفة .

وكشفت مصادر أن البعض كان قد استغل عدم وجود رقابة مسبقة وتسبب في سياسات مالية غير رشيدة ترتب عليها أعباء غير ضرورية للمال العام.

وقالت المصادر: لن تكون هناك جهة مستقبلاً خارج الرقابة المسبقة التي اثبتت جدواها ومنعت هدر الملايين في الفترة الاخيرة .

وأشارت المصادر في سياق متصل الى أن عملية الحصر الشامل لحسابات العهد قد تم رصدها بالكامل على مستوى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، وتم جدولتها بطريقة محاسبية سليمة وفق المتطلبات الرقابية تمهيداً لتسويتها، منوهة الى ان إجراءات التسوية تتم وفق خطة زمنية محددة.

وتابعت المصادر قائلة: يتم كذلك صياغة بعض التشريعات والتعديلات لتسهيل عملية دمج الجهات الحكومية فيما بينها تحقيقاً للمصلحة العامة، مع تقوية إدارات الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الإدارات المالية بالجهات الحكومية تلافياً للأخطاء المحاسبية التي قد ينتج عنها هدر في المال العام .

وبينت المصادر أن تعديلات على اللوائح المنظمة للعمل الحكومي الداخلي أسهمت الى حد بعيد في تلافي وقوع أخطاء محاسبية جسيمة تؤثر على المال العام .

ولفتت المصادر الى وجود مراجعة حالية للقوانين المنظمة لعمل الخدمة المدنية بما يتناسب مع التطورات المالية والإدارية للدولة.

وتشهد الجهات الحكومية تشديدات رقابية متكررة تهدف الى السيطرة التامة على عمليات الصرف منها حصر صرف البدلات والمزايا المالية إلا لمستحقيها فقط، مع ضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتحديد المستحقين، مع العمل على استرداد ما تم صرفه دون وجه حق .

وفي إطار الإصلاحات الإدارية فقد تم توسيع صلاحيات مجلس الخدمة المدنية حيث انه حاليا يتعين على الجهات الحكومية أخذ موافقة المجلس قبل إتخاذ أي إجراء يتعلق بأي نوع من أنواع التوظيف أو الاستعانة بخبرات أو خدمات يتطلبها العمل من خارج الجهة سواء كان دائماً أو مؤقتاً أو جزئياً، مع مراعاة عدم تحميل أبواب الميزانية العامة أعباء إضافية .

