مال وأعمال

صورة تعبيرية لمطار إسكندنافياـ في وقت أعلنت فيه شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) الغاء 1213 رحلة جوية، كانت مقررة اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، بسبب إضراب مستمر للطيارين في الدنمارك والنرويج والسويد.

واعتذرت الشركة أمس لـ110 ألف راكب، سيتضررون من القرار ونصحتهم بمراجعة الموقع الالكتروني للشركة لمعرفة تفاصيل عن إلغاء الرحلات وحقوق الركاب.وتضرر حوالي 61 ألف راكب بسبب إلغاء 667 رحلة جوية اليوم الاثنين. وأسفر الإضراب المستمر منذ الجمعة الماضية عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وأضر حتى الآن بحوالي 170 ألف راكب من بينهم 98 ألفاً في مطلع الأسبوع.

