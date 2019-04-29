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مال وأعمال

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مخرجات التعليم رهن باحتياجات سوق العمل


أوضحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن أن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في الجهات الحكومية تتمثل في الوظائف الطبية والطبية المساعدة وبعض التخصصات النادرة التي يحتاجها بوظائف التعليم العام مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا والرياضيات.
ولفتت أن تلك الاحتياجات أشار اليها تقرير أعده ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة حول تقييم كفاءة وفاعلية التعليم الجامعي في توفير احتياجات سوق العمل.
وأضحت العقيل في ردها على سؤال برلماني عما إذا كان هناك تنسيق بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية لتوجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، أفادت العقيل بوجود تنسيق بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية، حيث يشارك ديوان الخدمة في العديد من المناسبات الخاصة بتوعية الطلاب والطالبات بفرص العمل المتاحة في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة، مشيرة إلى أن ديوان الخدمة شارك في 6 فعاليات مختلفة.


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