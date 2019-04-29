مال وأعمال

على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة في الآونة الأخيرة والتذبذب الذي يشهده أسعار النفط بسبب العقوبات الأميركية على كل من إيران وفنزويلا وارتفاع وتيرة تلك التوترات، بالإضافة إلى ما يعانيه الاقتصاد العالمي من أجواء الحرب التجارية الأميركية بين كل من الصين والولايات المتحدة في 2019، تمكنت بورصة الكويت من تحقيق مكاسب تجاوزت حاجز 3.5 مليارات دينار في 4 شهور الأولى المنتهية من العام الحالي.

فقد ارتفعت مكاسب السوق من مستوى 29.013 ملياراً بداية العام الحالي إلى مستويات تجاوزت 32.5 مليار دينار والتي تزامنت مع بدء إعلانات أرباح البنوك في الربع الأول، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للبورصة خلال 3 سنوات القادمة، والتي من المتوقع أن تشهد طرح منتجات جديدة وجذب شركات أجنبية للإدراج في البورصة والعمل على ضم الشركات العائلية والحكومية إلى السوق لزيادة حجم السيولة.

وما دفع السوق لتحقيق تلك المكاسب ترقية البورصة للأسواق الناشئة وجاذبية السوق للكثير من المحافظ الأجنبية للاستثمار في السوق، مع استمرار الحكومة في تطبيق تشريعات قانونية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وقد حققت أسهم البنوك مكاسب سوقية رأسمالية بلغت 3.13 مليارات، مشكلة بذلك ما نسبته 89.4 في المئة من مكاسب السوق، فيما تقاسمت بقية قطاعات السوق النسبة المتبقية البالغة 10.6 في المئة تقريباً.

فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية لأسهم القطاع المصرفي من مستوى 16.1 مليار دينار إلى مستوى 19.23 ملياراً بنهاية يوم أمس.

