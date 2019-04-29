مال وأعمال

قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للمالية والتطوير الاستراتيجي في مجموعة البنك (الأهلي المتحد) سانجيف بايجال ان البنك حقق أرباحا صافية بلغت 192?9 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019 بنمو نسبته 10?4 في المئة مقابل نحو 174?7 مليون دولار في 2018.

وأوضح بايجال في افصاح للبنك على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أمس ضمن محضر (مؤتمر المحللين/المستثمرين) أن تطورات إنجاز عملية الدمج مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) تمت الإجابة عنها عبر الافصاحات النظامية ووفقا لما هو مطلوب من الجهات الرقابية عن الاستحواذ المحتمل من البيت. وأوضح «آخر تلك الافصاحات بتاريخ 3 ابريل 2019 وذكرنا فيه اننا في مرحلة عمل الفحص النافي للجهالة وسيتم عمل افصاحات أخرى بناء على طلب الجهات الرقابية للتأكد من الالتزام بكافة القواعد المقررة والشفافية». ومن جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لمجوعة (البنك الأهلي المتحد) للمخاطر والشؤون القانونية والامتثال كيث غيل إن قروض البنك شهدت نموا بنحو 3?1 في المئة في الربع الأول من عام 2019 موضحا أن هذا النمو ارتكز أساسا في الكويت والمملكة المتحدة ومصر وأنه كان في العديد من القطاعات وأبرزها النمو في القطاعين الحكومي والمالي.

وأضاف غيل ردا على سؤال بشأن نمو الائتمان في الكويت والدافع الأساسي للنمو قال ان هناك العديد من العوامل لكن «زيادة الانفاق الحكومي بلا شك هو الدافع الأساسي لنمو الائتمان في الكويت».

