مال وأعمال

أعلنت شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية،، عن صدور حكم أولي لصالح الهيئة العامة للصناعة بالكويت؛ في دعوى طلب الحكم بثبوت انتهاء عقد التخصيص المُبرم بين الطرفين. وقالت «أجيليتي» في بيان للبورصة، إن محكمة أول درجة (المحكمة الكلية بالكويت) حكمت يوم الخميس الماضي، بانتهاء عقد التخصيص رقم (157) المُبرم بين الشركة والهيئة اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2018. كما جاء في الحكم «إخلاء أجيليتي للقسيمة وطردها باعتبارها غاصبة وواضعة اليد دون سند وباسترداد الهيئة لحيازة الأرض وبإلزام الشركة بأداء 80 دينار اعتباراً من 1 يوليو 2018 عن كل يوم تأخير حتى تسليم القسيمة، تعويضاً للهيئة العامة للصناعة وشمول الحكم بالنفاذ المُعجل». ورفضت المحكمة الدعوى الفرعية المُقامة من «أجيليتي» ضد الهيئة العامة للصناعة.

