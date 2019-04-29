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مال وأعمال

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«العقارات المتحدة» توقع عقد تعديل تسهيلات ائتمانية مع «برقان»


أعلنت شركة العقارات المتحدة عن توقيع عقد تجديد وتعديل تسهيلات ائتمانية مع بنك برقان على أن يكون إجمالي قيمة التسهيلات بعد التعديل 59.5 مليون دينار. وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس، إن فترة سداد التسهيلات المُشار إليها سوف تنتهي في 15 أبريل 2020، موضحة بأن الغرض من التسهيلات هو تمويل أنشطة الشركة. وأوضحت «متحدة» ان التسهيلات بعد التعديل ستكون عبارة عن 5 ملايين دينار سحب على المكشوف، 40 مليون دينار في صورة قرض مُتجدد، 6.5 ملايين دينار كخطابات ضمان، 3 ملايين دينار قرض أول و5 ملايين دينار قرض ثاني. وأفادت بأن أثر تعديلات التسهيلات الائتمانية المُشار إليها سيظهر في البيانات المالية المُجمعة للشركة بدءاً من الربع الأول من عام 2019.


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