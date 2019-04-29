مال وأعمال

أعلنت بورصة ناسداك دبي عن إدراج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار من جانب البنك الإسلامي للتنمية. وأوضحت ناسداك دبي في بيان، أن هذا الإدراج يؤكد على دور دبي بوصفها المركز الأكبر عالمياً لإدراجات الصكوك من حيث القيمة الاسمية التي يبلغ إجماليها بالوقت الحالي 60.89 مليار دولار.

يُشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يمتلك الآن 10 إدراجات للصكوك في البورصة بقيمة إجمالية تبلغ 12.54 مليار دولار.

وكان البنك متعدد الأطراف، الذي يقوم بتمويل التنمية في جميع دول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، قد أدرج أول صكوك له في ناسداك دبي في عام 2014.

وشمل مديرو هذا الإصدار بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والإمارات دبي الوطني كابيتال؛ وبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك إتش إس بي سي HSBC، وجيه بي مورجان سيكيوريتيز، وناتيكسيس، وبنك ستاندارد تشارترد.

