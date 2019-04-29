مال وأعمال

اطلقت بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة أمس الجزء الأول من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي الكويتي بدءاً من 28 ابريل 2019 وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الجهات الثلاث بتمكين السوق المالي الكويتي ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتويجاً، للجهود الدؤوبة التي بُذلت على مدار السنوات الماضية لتطوير السوق. وكشف رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال مثنى الصالح عن اعتماد جميع اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لعمليات الإدراج و الصادرة من هيئة اسواق المال بما يساهم لتعزيز وانجاز مشروع تطوير سوق المال بالكويت مبيناً ان اطلاق الجزء الاول من المرحلة الثالثة يأتي وفق استراتيجية التطوير لتقليص الدورة المستندية والعمل الورقي وحصول الصناديق والمستثمرين بسعر الإغلاق لقياس الاداء. واضاف الصالح خلال المؤتمر الذي عقد امس، أنه تم طرح منتجات جديدة، وهي تداول الصناديق والصناديق المدرة للدخل منوها الى أنه تم تأجيل إقراض واقتراض الأسهم وسيتم تفعيل هذه الخدمة قبل نهاية يونيو القادم نظرا لحاجة المزيد من الاختبارات على تقنيتها فيما تظل قواعد البورصة والمقاصة جاهزة لتفعيل الخدمة، كما تم اطلاق تطبيق الشراء «اوفر»، مبينا أن المنتجات الجديدة تخدم تحسين السيولة في البورصة وجذب المستثمرين وخاصة العقاريين، مبيناً ان تلك التطورات انما هي نتاج جهد كبير بذل من فريق العمل.

تنوع في المنتجات

وبدوره اوضح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت بالتكليف محمد العصيمي أن نجاح هذه المرحلة يعكس التعاون الكبير بين جميع الجهات التي ساهمت في تحقيق تلك التطورات لتعزيز مكانة البورصة مشيرا إلي أن المرحلة القادمة تركز على طرح المنتجات حيث يطرح البيع على المكشوف فضلا عن دراسة قواعد «المارغن» ناهيك الدراسات لطرح منتجات اخري بخصوص المشتقات المالية وتسليمها لهيئة اسواق المال اكتوبر القادم.

تحفيز السيولة

ولفت العصيمي الى أن المرحلة الثالثة تسهم بدور كبير في إنشاء قاعدة أكثر تنوعاً من المساهمين الذين يستثمرون على المدى الطويل بما يصب في اتجاه زيادة معدلات السيولة المتداولة، وتوفير قنوات متنوعة أمام الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية،إلى جانب تحسين آليات التداول»، وتتكون أصول الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة من العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية الأخرى. وبحيث يشترك عدد من المستثمرين في رأس مالها، ما يسمح للمستثمرين الأفراد وخاصة صغار المستثمرين بالحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

تفاؤل مستقبلي

وفي ذات السياق اوضح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة. خلدون الطبطبائي أن المرحلة القادمة تتطلب جهوداً اكبر من جميع الأطراف معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة لتطوير وطرح المنتجات والبنى التحتية لتقليل المخاطر عن اي منتج يتم طرحه من خلال تأسيس بني تحتية متطورة تخدم جميع الأطراف التي تتعامل في السوق.

