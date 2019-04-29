مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن رحلات لوجهات سياحية جديدة خلال موسم الصيف للعام الحالي في إطار خطة توسيع عملياتها لتشمل مدنا اوروبية واسيوية. جاء ذلك خلال مشاركة «الكويتية» في معرض سوق السفر العربي 2019 الذي انطلق امس. وقال المدير الاقليمي لمنطقة الخليج العربي لدى «الكويتية» مشعل الدلك في تصريح لـ «كونا» عقب افتتاح المعرض ان الناقل الوطني سيدشن خلال الصيف الحالي وجهات سفر جديدة وهي العاصمة النمساوية «فيينا» ومدن «ملقا» الإسبانية و«نيس» الفرنسية و«لارنكا» القبرصية و«شرم الشيخ» المصرية بعد دراسة سوق السفر ومعرفة اهم الوجهات التي يفضلها الكويتيون. واضاف الدلك ان «الكويتية» ستدشن في وقت لاحق وجهات إضافية جديدة وهي «باكو» عاصمة أذربيجان والعاصمة الجورجية «تبليسي» و«سراييفو» عاصمة البوسنة والهرسك الى جانب مدينتي «الدار البيضاء» المغربية و«بودروم» التركية.

من ناحيته أشاد القنصل الرشيدي بمشاركة «الكويتية» بمعرض سوق السفر العربي مؤكدا أهمية وجود الكويت في هذه التظاهرة السياحية الأكبر على مستوى المنطقة. ان سوق السفر العربي يعد منصة مهمة يتعرف من خلالها الزوار على ما تقدمه الخطوط الجوية الكويتية من خدمات سياحية جديدة خصوصا بعد عملية التحديث الشاملة التي شهدتها الشركة في الآونة الأخيرة.

