مال وأعمال

نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية، حملة للفحوصات الشاملة لموظفيها خاصة بأمراض القلب، والتي أقيمت في الشركة خلال الفترة من 21 25 الجاري، حيث تم من خلال الوحدة المتنقلة للتوعية الطبية بأمراض القلب، اجراء الفحوصات الطبية اللازمة كقياس السكر والكولسترول وضغط الدم للموظفين، وذلك بالتنسيق مع القطاع الطبي الخاص بالشركة.

يأتي تنظيم الحملة ضمن مساعي الخطوط الجوية الكويتية للمساهمة في نشر التوعية على كافة المستويات للوقاية من الأمراض والحد منها، وهو ما يتماشى مع نهجها في الالتزام بمسؤولياتها تجاه المجتمع والموظفين وحرصها على تعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة، حيث ترسخ مثل هذه الحملات العادات الصحية السليمة التي هي اساس التنمية وزيادة الانتاجية والتطوير الاقتصادي والنهوض بالمجتمع.

وفي هذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام فايز العنزي: «انطلاقاً من حرص الخطوط الجوية الكويتية على سلامة وصحة العاملين فيها بشكل دوري، أجرت الشركة حملة للفحوصات الطبية الشاملة لموظفيها بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية وذلك سعياً منها لتطبيق سياساتها العامة للمسؤولية الاجتماعية بالاهتمام بموظفيها وتوفير كافة سبل الراحة لهم مما يضمن كفاءة بالأداء والاطمئنان على حالتهم الصحية».

واختتم العنزي تصريحه بالتأكيد على حرص الخطوط الجوية الكويتية الدائم على اهتمامها بموظفيها وتقديم كافة أنواع الدعم لهم سواء الطبي أو المجتمعي، متقدماً بجزيل الشكر ووافر الامتنان على الجهود المبذولة من قبل جمعية القلب الكويتية لما أبدوه من حسن تعاون في اجراء الفحوصات الطبية لمنتسبي الشركة، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في الحملات المقبلة.

