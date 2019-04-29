مال وأعمال

تلبية للدعوة التي وجهها رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، قامت مريم العقيل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بزيارة الغرفة واجتمعت بمجلس ادارتها.

وقد عبر علي الغانم رئيس الغرفة عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يأتي في سياق التعاون المشترك فيما بين القطاعين العام والخاص لبحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، كما أعرب الغانم عن شكره وتقديره لما أبدته الوزيرة مريم العقيل من استجابة لدعوة الغرفة، ومن رغبة في تعميق الحوار مع القطاع الخاص، خاصة وأن منهجها العلمي المستند الى الرقم والتحليل قد ظهر واضحاً في مقاومتها لموضوع التعديلات المطروحة على قانون العمل في القطاع الأهلي، ومن جهتها أعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لغرفة تجارة وصناعة الكويت على دعوتها لعقد هذا اللقاء مؤكدة حرصها على ضرورة التعامل الفعال مع القطاع الخاص في عدة مواضيع ذات الصلة بالتنمية والاقتصاد،

وأوضحت العقيل بأن الوزارة تضع ضمن أولوياتها عدة مواضيع ذات صلة مباشرة في تطور الاقتصاد المحلي منها تطوير قانون الخصخصة، والبدائل الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، كما أشارت الى اهتمامها بملف اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، ولتقديم مزايا مدروسة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وتعديل قانون دعم العمالة، وايجاد آلية للتنسيق بين جهود الوزارات الاقتصادية.

ومن جانبهم قام أعضاء مجلس ادارة الغرفة بطرح عدة مواضيع للمناقشة مع الوزيرة موضحين أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة عدة ملفات هامة مثل تطوير موانئ الكويت التي تعاني حالياً من قصور حاد في تشغيلها وادارتها، وأيضاً ملف اقرار قانون تنظيم الرهن العقاري. فضلاً عن توفير الأراضي لخدمات التخزين، ومعالجة قضية توفير الأراضي باعتبارها من أهم معيقات التنمية.

وفي نهاية اللقاء تم التوافق على تعميق قنوات التعاون والتشاور بين الوزارة والغرفة، وكرر الغانم شكره للوزيرة العقيل وتقدير الغرفة الكبير لزيارتها وصراحتها وموضوعية طرحها.

