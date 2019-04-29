مال وأعمال

أكد وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر الصباح أن الاسعار الحالية للنفط والتي تتراوح بين 73 الى 74 دولاراً تعد سعرا عادلا للمنتج والمستهلك مشددا على ان الكويت ملتزمة بحصتها في اتفاقية خفض الانتاج التي تتزعمها أوبك وكبار المنتجين من خارجها. وقال الشيخ طلال في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال بفوز موقع وزارة النفط الكويتية بجائزة درع التميز الذهبي لعام 2019 عن فئة الوزارات والتي تنظمها شركة جائزة درع الحكومة الذكية العربية: لاشك أن العوامل الجيوسياسية تلعب دورا في السوق ودعم الاسعار سواء ما يحدث في ليبيا او فنزويلا ونيجيريا بالاضافة للعقوبات على ايران وأرى السوق حاليا في حالة توزان. وافاد الشيخ طلال بأنه وخلال الشهر الأخير يلاحظ انخفاض في المخزون الامريكي فيما يتعلق بالمنتجات البترولية المختلفة بواقع حوالي مليون برميل في الاسبوع وهذا كله يدعم الاسعار. واوضح أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لديها اجتماع بعد اسبوعين وأن وزير النفط الكويتي ومحافظ الكويت في (أوبك) لديهما الرؤية بما يتعلق بالاجراءات التي سيتم الاتفاق عليها في اجتماعات (أوبك).

واشار الى ان الاسعار الحالية تخدم ميزانية دولة الكويت فيما يتعلق بالمصروفات والايرادات معربا عن أمله بأن يستمر السعر في دعم ميزانية الدولة خلال الاشهر القادمة.

وحول فوز موقع الوزارة بجائزة درع التميز الذهبي قال الشيخ طلال نرفع هذا الفوز الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء ونرى ان هذا الفوز جاء نتيجة جهد العاملين في موقع الوزارة الالكتروني وشركة فابكو والتعاون بيننا وتحديث الموقع الرسمي للوزارة قبل عامين حيث جاء هذا التحديث وفق أحدث التقنيات العالمية. ولفت الى ان الموقع يهدف الى التسهيل على المتصفح والباحث الذي يرغب في الحصول على النفط في الكويت والصناعة البترولية موضحا أن حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي كلها تعمل بذات الكفاءة والروح سواء في تويتر أو انستجرام أو تويتر.

الموقع الالكتروني

واشار الى ان الوزارة لن تتوقف عن التحديث والمزيد بشأن هذا الموقع ليكون مواكبا أولا بأول لما تصل اليه التكنولوجيا العالمية معربا عن شكره لشركة فابكو وللسيدتين أنوار المباركي وسبيكة العيار من مركز نظم المعلومات في الوزارة والى مدير موقع الوزارة الالكتروني الرسمي الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح وفريق عملها من ادارة الاعلام البترولي والعلاقات العامة على العمل الدؤوب واللا متناهي لنيل هذه الجائزة المرموقة.

وبين انه وقبل عامين تم تدشين موقع الوزارة الالكتروني الرسمي بحلته الجديدة ونحتفل اليوم بحصول الوزارة على درع التميز الذهبي لعام 2019 عن فئة الوزارات على مستوى الوطن العربي فالجوائز المقدمة قد شملت فئات مختلفة ومتعددة مثل مواقع البرلمانات العربية ومواقع البلديات والمحافظات ومواقع المؤسسات الأمنية والعسكرية ومواقع الوزارات الذي فازت به الوزارة.

من جهتها قالت مدير موقع الوزارة الالكترونى الرسمي الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح أن حصول وزارة النفط على هذه الجائزة يعد حصيلة عمل دؤوب استمر لمدة 3 ثلاث سنوات مشيرة الى انه أقيمت لهذه المناسبة احتفالية تكريم مميزة في جمهورية مصر العربية الشهر الماضي تحت رعاية وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى في جمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد وبحضور رئيس اكاديمية جوائز الانترنت بالمنطقة العربية بيار مكرزل وبحضور العديد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في جمهورية مصر العربية بالاضافة الي ممثلي الدول المشاركين في الاحتفالية. وأشارت الشيخة تماضر ان المسابقة تهدف الى ازكاء روح المنافسة بين المواقع الحكومية الالكترونية المختلفة في الوطن العربي حيث تهدف هذه الجائزة الي تعزيز وتطوير مواقع الحكومات العربية الالكترونية المختلفة في كافة ارجاء الوطن العربي ويعد هذا العمل الدؤوب لنيل الجائزة ترسيخا وارساء لرفعة اسم الكويت في المحافل العربية والدولية. يذكر ان شركة جائزة درع الحكومة الذكية العربية تتخذ من دبي مقرا لها ويقام الاحتفال بالجائزة كل مرة في دولة عربية مختلفة حيث استضافتها الكويت عامي 2015 و2017. وقد فاز بجوائز هذا العام كل من القيادة العامة لشرطة دبى والتي فازت بالجائزة الكبرى عن فئة مواقع المؤسسات الأمنية والعسكرية اما جائزة النجمة الذهبية لدعم المؤسسات الحكومية فقد فازت بها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى في جمهورية مصر العربية في حين فازت وزارة النفط الكويتية بجائزة التميز الذهبى لعام 2019 عن فئة الوزارات.

