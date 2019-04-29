مال وأعمال

شهدت منصة (تداولات نظام خارج المنصة) المعروف اختصارا بـ (أو.تي.سي) خلال جلسات الاسبوع المنتهي الخميس الماضي ارتفاعا في حجم التداولات حيث تم تداول أكثر من 243 مليون سهم بقيمة 24 مليون دينار (نحو 84 مليون دولار) تمت عبر 35 صفقة.

وقالت شركة (الموازي دوت كوم) في تقرير لها ان شاشة الصفقات الفورية سجلت اداء سلبيا من حيث حجم التداولات وايجابيا من حيث قيمة التداولات اذ بلغت التداولات 297?9 الف سهم بقيمة 26 ألف دينار (نحو 91 الف دولار) تمت عبر 15 صفقة.

واضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت اداء ايجابيا خلال الاسبوع حيث بلغت التداولات نحو 242?7 مليون سهم بقيمة نحو 24 مليون دينار (نحو 84 مليون دولار) تمت عبر 20 صفقة.

