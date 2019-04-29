مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن اجراء سحب السنبلة الاسبوعي السادس عشر يوم الخميس؛ هذا وقد تم الاعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة السادس عشر، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: د. محمد عادل مصطفى المطوع، هادي فاضل طلميس العجمي، فيصل محمد فرحان عبيد، ناصر فالح شنار السبيعى، و ابرار عفات محمد العنزى. يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب، يعيد بنك وربة اطلاق حساب «السنبلة» بحلة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الاجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العملاء لتصل الى أكثر من مليون دينار!

