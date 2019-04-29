مال وأعمال

تشارك الكويت في فعاليات ورشة عمل تطوير الإعسار المالي في العاصمة النمساوية فيينا يومي 2 و3 مايو المقبل والتي تنظمها كل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتطوير ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) وبرنامج تطوير القانون التجاري لوزارة التجارة الأميركية، ويشارك في ورشة العمل نخبة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال قانون الاعسار المالي. ورشحت وزارة التجارة الأميركية رئيس مجموعة الياقوت والشريك الاستراتيجي لمجموعة ليكسيس نكسيس خليفة الياقوت القطاع الخاص في فعاليات ورشة العمل جهود كبيرة. و أوضح الياقوت ان مشاركته في فعاليات ورشة العمل تأتي استكمالاً للدور المجتمعي للمؤسسات القانونية الخاصة في الكويت وما يجب عليها أن تبذله من جهود حثيثة من أجل الوصول لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لبناء وتطبيق قانون الاعسار في الكويت. وبين ان قانون الاعسار المالي مهم ويمثل اهمية كبيرة لبيئة الأعمال وتطويرها في كل دول العالم ويقدم روشتة علاج ناجحة وفعالة لانقاذ الشركات المتعثرة سواء بقصد عن عمد وسوء ادارة او بشكل غير مقصود بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تمر بها الشركات المتعثرة او بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وأضاف آن الأوان لطرح مشروع قانون خاص بنظام الافلاس، يتيح للشركات اعادة الهيكلة بدلا من أن تتم تصفيتها لتغطية الديون التي عجزت عن سدادها، حيث ان هناك شركات ينقصها فقط بعض الدعم كي تعاود الوقوف على قدميها من جديد ولا تحتاج لتصفيتها بالكامل، فحالة عدم الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤثر على جميع أنواع الشركات مما ينبغي معه ضرورة الاسراع والمبادرة نحو طرح مشروع قانون متكامل ينظم الافلاس، وعرضه للنقاش المجتمعي قبل مناقشته بالجهة التشريعية. أوضح الياقوت ان قانون الافلاس الكويتي الصادر في عام 1980 لم يشهد اية تطورات او تغييرات تذكر طوال تلك المدة رغم التطورات الكبيرة التي شهدتها البيئة الاقتصادية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية وهو ما جعل النصوص الحالية المطبقة على صعيد الافلاس والعجز عن السداد في الكويت وغيرها من دول المنطقة لا تعكس نماذج العمل الحديثة ومن ثم فهي بحاجة ملحة للتطوير التشريعي لتواكب متغيرات حركة التجارة العالمية وتتناسب مع رؤية الكويت 2035 والتي تحتاج لبيئة قانونية وتشريعية قادرة على جذب الاستثمارات ورؤس الأموال الى داخل الكويت. وبدوره؛ أوضح المستشار القانوني والدولي في برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية آدم الصراف ان ورشة العمل تستهدف وضع حلول عملية من شأنها تعظيم القيمة الدائنين والحفاظ على الأصول وحمايتها ووضع قانون للاعسار المالي بشكل موثوق وقادر على تحقيق معايير النجاح التشريعي والقانوني.

