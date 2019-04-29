مال وأعمال

كرمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مجلس الأعمال الكويتي بدبي ضمن ملتقى الشركاء الاستراتيجيين 2019، وذلك لما قدّمه المجلس من جهود ملحوظة في تقديم البرامج والمبادرات المشتركة بالتعاون مع «اقتصادية دبي» ومؤسساتها التابعة خلال الفترة الماضية، مما انعكس ايجاباً على ممارسة الأعمال للرواد والشركات الكويتية العاملة في دبي.

وتسلّم درع التكريم ممثلاَ عن مجلس الأعمال الكويتي كلٌّ من محمد بن ابرهيم نائب رئيس المجلس، والأمين العام للمجلس سعد الربيعان. وذلك بحضور سامي القمزي المدير العام لـ«اقتصادية دبي» وحضور مسؤولي الدائرة وممثلي عشرات الجهات التي جرى تكريمها من القطاعين الحكومي والخاص. ويعتبر مجلس الأعمال الكويتي بدبي المجلس الوحيد الذي تم تكريمه في هذا الملتقى من مجالس الأعمال العاملة في دبي والتي يزيد عددها عن 50 مجلساً للأعمال تمثل مختلف الجنسيات.

وكان المجلس قد عمل خلال عامي 2018 و2019 على العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة والتي تناولت مجالات التوعية والتدريب وجذب المستثمرين وتكريم المشاريع المتميزة الى جانب تقديم التسهيلات الخاصة بممارسة الأعمال للمشاريع الكويتية القائمة.

