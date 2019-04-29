مال وأعمال

تشارك شركة نقل وتجارة المواشي «المواشي»، وللعام الخامس في معرض الغذاء والاواني الرمضاني والذي أقيم على أرض المعارض في مشرف صالة رقم 4 للفترة من 24/4/2019 إلى 5/5/2019.

وسوف تقام خلال فترة المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة التسويقية وسيتم إعداد وتنظيم وتنفيذ عدد 14 برنامجا للطهي في مطبخ «المواشي»، تحت إشراف 14 شيفاً محترفاً، وسوف تقدم «المواشي» عدد 300 طبق يوميا للتذوق طوال فترة المعرض في جناح الشركة، كما وسيتم تخصيص يوم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم فعاليات طبخ خاصة بهم، كما وستقوم بتوزيع كتاب الطبخ الرابع «مفروم المواشي» والذي يركز هذا العام على الوصفات المحلية والعالمية لمفروم الغنم ومفروم البقر، وذلك خلال فترة المعرض.

وتقوم «المواشي» هذه السنة بإقامة عروض ترويجية خاصة لشهر رمضان المبارك على عدد 11 منتجاً من منتجاتها الرمضانية المتنوعة، كما وستقوم بعرض منتجات الشيش كباب وكرات اللحم والبرجر المصنعة من لحم الغنم المذبوح في الكويت الى جانب منتجاتها الجديدة مثل شاورما اللحم وهي المنتجات الوحيدة المذبوحة والمصنعة محليا، وستقدم ولأول مرة خبز عروق المواشي وعرايس لحم المواشي، إلى جانب تشكيلة واسعة من قطعيات لحوم الغنم والبقر الطازجة والمذبوحة محليا، تفعيلا لدور الشركة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق مفهوم الجودة الحلال.

