مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) أن صندوق الوسم حقق أداءً متميزاً محتلاً مرتبة متقدمة على صعيد أداء الصناديق الاستثمارية في الكويت محققاً أداء بلغ 13 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري متفوقاً بذلك على مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 12 في المئة.

وحول الموضوع قالت مها عادل سليمان مدير المحافظ والصناديق لأسواق الأسهم الخليجية بقطاع إدارة الاصول: يقوم صندوق الوسم بالاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم البارزة في الكويت، وأبرز الأسهم التي يحتويها الصندوق هي أسهم الوطني، بيتك، الأهلي المتحد، مجموعة الصناعات، وزين.

وأوضحت سليمان بأن الصندوق حقق مكاسب تصل إلى 9 في المئة خلال شهر مارس 2019، وهو صندوق استثماري تم تأسيسه في عام 2005 ليستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسهم الشركات الجديدة التي تطرح أسهمها للاكتتاب والتي سيتم إدراجها في السوق.

وحول التفوق بالأداء قالت سليمان: لدينا فريق من المهنيين في مجال الاستثمار تتم مساندتهم من قبل فريق متخصص لإجراء الأبحاث وتحاليل الشركات، ومن أبرز أسباب تفوق الأداء هي كفاءة فريق العمل لدينا في إدارة الأصول بالشركة بشكل عام، وإدارة المحافظ والصناديق بشكل خاص.

الجدير بالذكر يعتبر صندوق الوسم أداة استثمارية تتسم بالسيولة حيث يتبع الصندوق استراتيجية تعتمد بشكل أساسي على إيجاد فرص استثمارية واعدة، من خلال انتقاء أسهم ذات خطط عمل واضحة وأرباح تشغيلية.

