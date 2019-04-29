مال وأعمال

شاركت الشركة الأولى للتأمين التكافلي في فعاليات المؤتمر الدولي السابع «مؤتمر العقبة 2019» والذي ينظمه الاتحاد الاردني لشركات التأمين في عمان بالتعاون مع الاتحاد العام العربي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبمشاركة 550 مشاركا من 25 دولة اضافة الى مشاركة كبرى شركات التأمين في الاردن وشركات عربية عالمية الى جانب حضور العديد من القانونيين والخبراء المختصين بالتأمين وكذلك وسطاء ووكلاء التأمين ومسوي الخسائر والعديد من ممثلي الشركات والمؤسسات التي ترتبط أعمالها بالتأمين.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لـ «الأولى تكافل» حسين العتال أن هذه المشاركة تأتي ضمن حرص الشركة على تبادل الخبرات مع شركات التأمين واعادة التأمين المحلية والعالمية والتعرف على تجارب الأسواق الأخرى، مشيرا الى أن المؤتمر ناقش أهم القضايا التأمينية ودور التأمين في تشجيع التجارة وضمان حقوق المشتركين.

ولفت العتال الى أن المؤتمر شهد اطلاق جائزة البحوث التأمينية والتي تم تخصيصها للتأمين الالكتروني حيث قامت اللجنة التنظيمية للمؤتمر بالإعلان عنها بهدف تشجيع الباحثين لتقديم أفكار ومقترحات حول أهمية تحول شركات التأمين للتأمين الالكتروني لمناقشتها مع الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع والوقوف على المتطلبات والمحددات القانونية بهذا الشأن، وتوفير قاعدة بيانات للشركات للانطلاق منها في إعداد دراسات جدوى حول الانتقال للإصدار الالكتروني .

