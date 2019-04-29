مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويتي الوطني الى ان الدولار شهد ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي في ظل تمكن الاقتصاد الأميركي من اثبات مدى مرونته مقارنة بأقرانه من الاقتصادات العالمية. حيث أسهمت قوة أرباح الشركات وتزايد الطلب الداخلي على تبديد التوقعات حول حدوث تباطؤ كبير في العام 2019. ويبدو أن الاقتصاد العالمي يتحرك الآن بسرعتين مختلفتين، ففي حين يعتبر الاقتصاد الأميركي متفوقاً على أساس نسبي إلا أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال أكثر ضعفاً خارج الولايات المتحدة.

فمع استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزينة الأميركية ومواصلة الاقتصاد الأميركي تفوقه النسبي، تمكن الدولار الأميركي من تخطي حالة الحذر المفرط التي اتسمت بها سياسات الاحتياطي الفيدرالي. حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تواجد عقبة أكبر امام رفع أسعار الفائدة تتمثل في أن التضخم لايزال «ضعيفًا»، حيث ينظر الآن إلى أسعار الفائدة على أنها محايدة بالفعل.

ومن المتوقع أن يكشف تقرير تضخم الانفاق الاستهلاكي الشخصي عند صدوره الأسبوع المقبل ما إذا كان معدل التضخم قد تراجع أكثر من المستويات المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلا انه على الرغم من ذلك، سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يصبح أكثر قلقًا تجاه التباطؤ الحاد لمعدلات النمو وتراجع التضخم للنظر في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت السياسات النقدية التيسيرية المعلنة أخيراً خارج الولايات المتحدة في تعزيز جاذبية الدولار الأميركي. حيث استبعد البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة حتى العام المقبل، كما قام البنك المركزي الكندي بالتوقف عن الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، وأوضح بنك اليابان المركزي التزامه بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة حتى العام 2020 على الأقل.

الناتج المحلي الأميركي

أدت برودة الطقس والإغلاق الحكومي في وقت سابق من العام إلى زيادة المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الأول. إلا انه على الرغم من ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي فعليًا بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي خلال هذا الربع مقابل 2.2 في المئة في الربع الرابع من العام 2018.

وفي حين تدعم البيانات المتوفرة فكرة ارتكاز الولايات المتحدة على قاعدة اقتصادية أكثر ثباتًا مقارنة بالاقتصادات الرائدة الأخرى، كان هناك بعض الإشارات الدالة على ضعف الأوضاع الاقتصادية. حيث تباطأت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي إلى حوالي نصف المعدلات المسجلة في الربع السابق وتراجع الاستثمار في الأعمال التجارية من 5.4 في المئة إلى 2.7 في المئة، إلا ان ذلك التراجع قد يعزى إلى الإغلاق الحكومي وتلاشي تأثير التخفيضات الضريبية التي طبقها الرئيس ترامب.

الصادرات الأوروبية

أظهر اقتصاد منطقة اليورو حساسيه تجاه تراجع مستويات الطلب الخارجي. وقد أدى ذلك إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي لأقل من متوسطاتها مما زاد من مخاوف صانعي سياسات البنك المركزي الأوروبي. وكشفت أحدث الدراسات الاستقصائية التجارية الرائدة عن وجود بعض الدلائل القليلة على بدء الطلب الخارجي في التحسن على المدى القريب. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو هامشياً بواقع 0.3 نقطة ليصل إلى 47.8 نقطة في أبريل على الرغم من أنه لايزال يعاني من الانكماش. كما أعطت القراءة الأخيرة لمؤشر مناخ الأعمال الألماني IFO صورة مماثلة للوضع. حيث سجل مكون التوقعات ارتفاعاً هامشياً في الأشهر الأخيرة ببلوغه 95.2 نقطة في أبريل بالمقارنة بمستواه المتراجع في فبراير البالغ 94.0 نقطة، في حين حذر معهد IFO من تدهور معنويات المصنعين «بشكل ملحوظ»، كما خفضت الحكومة الألمانية أخيراً معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي إلى 0.5 في المئة فقط.

إلا أن البنك المركزي الأوروبي مازال متفائلاً إلى حد ما تجاه تحرك النمو نحو الاستقرار وانه سيعاود الارتفاع بقدر متواضع في وقت لاحق من هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، يتمثل التهديد الأخير الذي يواجه ذلك التفاؤل في احتمال قيام الرئيس ترامب بفرض رسوم على السيارات. من جهة أخرى، فإن تقرير وزارة التجارة الأميركية، الذي يبحث ما إذا كانت هيمنة صانعي السيارات الأجانب تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، ظل متروكاً على مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ شهور. وحالياً، هناك مهلة امام الرئيس الأميركي حتى 17 مايو للرد على محتويات ذلك التقرير من خلال فرض الرسوم، علماً بأن قرار الرئيس ترامب لديه القدرة على احداث صدمة سلبية أخرى لصادرات اقتصاد منطقة اليورو الضعيفة بالفعل.

