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ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها


ألغت إدارة الرئيس ترامب الإعفاءات التي تسمح لليابان والهند والصين باستيراد النفط الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قرار واشنطن «يهدف إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيس». كما صرح بومبيو أن الولايات المتحدة تعمل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل الالتزام بضمان «استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي» للتعويض عن فقد الواردات الإيرانية. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر متخطية 75 دولاراً للبرميل بعد صدور تلك الأخبار على خلفية المخاوف المتعلقة بقيود الامدادات المحتملة.


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