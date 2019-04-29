مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالوهاب الرشود، ان صافي أرباح للمساهمين عن الربع الأول من العام الحالي 2019، قد ارتفع إلى 51.6 مليون دينار مقارنة بمبلغ 44 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 17.4 في المئة.

وأضاف الرشود خلال البث الحيّ للملتقى التحليلي حول النتائج المالية للربع الأول 2019، ان «بيتك» استطاع أن يحقق أداءً إيجابياً للعام الخامس على التوالي مدفوعاً بأرباح تشغيلية ناتجة عن الأعمال الرئيسة للبنك، وتعبر عن نجاح استراتيجية «بيتك» التي وضعها مجلس الإدارة وتقوم الإدارة التنفيذية بمتابعة تطبيقها على الوجه الأمثل، حيث جاءت الأرباح متوافقة مع الخطط والبرامج الموضوعة، وملائمة للتطورات الاقتصادية وحركة الأسواق، ومؤكدة جدوى ما تم اتخاذه من قرارات وترتيبات، من أهمها التركيز على النشاط المصرفى الرئيس للبنك، والتخارج من الاستثمارات في المجالات غير الرئيسة، بالإضافة إلى تعميق الممارسات المهنية والتطبيقات والنظم المصرفية العالمية، مع الالتزام التام والشامل بالضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن».

ونوه بأنه لتنمية قاعدة العملاء الحاليين، تم افتتاح فرع القيروان وهو الفرع رقم 62 في الكويت، فيما وصل عدد الفروع الخاصة بخدمة السيدات إلى 45 فرعاً، وزادت مزايا المنتجات خاصة الحسابات المصرفية فأطلق «بيتك» حملة جوائز غير مسبوقة على «حساب الرابح» تقدم 54 كيلوغراما من الذهب، لعدد 23 عميلاً من عملاء الحساب على مدى عام كامل.

وفي مجال الصكوك قال الرشود ان «بيتك» نجح أخيراً عبر ذراعه الاستثماري شركة «بيتك كابيتال» في ترتيب عمليتي إصدار صكوك بقيمة 1.6 مليار دولار لصالح بنك أبوظبي الأول وبنك دبى الإسلامي مع مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية، بما يؤكد ريادة مجموعة «بيتك» والثقة في دورها المتميز في ترسيخ منتج الصكوك كمصدر أساسي لتمويل الشركات والحكومات والمشاريع الكبرى، انطلاقاً من التجارب الواسعة لمجموعة «بيتك» في إصدار الصكوك ما يجعلها محل ثقة وتقدير من الشركات الكبرى والحكومات حول العالم.إن «بيتك» يضع استقطاب وتوظيف القدرات المتميزة من العناصر البشرية الوطنية على رأس أولوياته، وتوفير جميع عناصر النجاح أمامها، وإفساح المجال لتطوير قدراتها ومهاراتها، ويؤكد حرصه على دعم وتعزيز العمالة الوطنية، فقد نظم بيت التمويل .

فيما يخص ملف صفقة الاندماج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد»، قال الرشود: «أشرنا عبر إفصاحات رسمية بآخر التطورات... ولا مستجدات بهذا الشأن. وقد نشرت جميع هذه الإفصاحات من خلال الموقع الرسمي لبورصة الكويت. وسيتم تحديث أي تطورات لاحقة عند حدوثها وتوفرها».

صافي الأرباح

من جانبه، قال رئيس المالية للمجموعة، شادي زهران ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ 51.6 مليون دينار كما في 31 مارس 2019 ما يمثل زيادة بنسبة 17.4 في المئة مقارنة بمبلغ 44 مليون دينار للربع الاول من عام 2018 .

وأوضح أن الزيادة في ايرادات الاستثمار تعود الى عمليات البيع المحققة مبكرا مقارنة بالعام السابق مما أدى الى زيادة مساهمة ايرادات الاستثمار في إجمالي الايرادات التشغيلية لتصل الى 13 في المئة مقارنة بنسبة 6 في المئة للعام السابق مع العلم بأن مساهمة الايرادات غير التمويلية الاخرى قد بلغت 21.9 في المئة مقارنة بنسبة 20.9 في المئة للعام السابق.

وأضاف: «ان النمو في مديونيات التمويل ناتج من الاعمال المصرفية في الكويت والبنوك التابعة في الخارج ومن كل من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات».

البيئة التشغيلية

وبدوره، أشار رئيس الاستراتيجية للمجموعة- فهد المخيزيم الى أن البيئة التشغيلية في الكويت شهدت تحسناً ملحوظاً مع ارتفاع معدلات النمو وارتفاع أسعار النفط، مبينا انه من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الكويتي 4 في المئة لعام 2019 مقارنة بنمو 2.3 في المئة في عام 2018، مع معدل تضخم سنوي طفيف لم يتجاوز 1 في المئة. كما شهدت تداولات السوق العقاري استقراراً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي حيث نمت بمعدل محدود 4 في المئة، في حين ارتفعت تداولات بورصة الكويت إلى معدلات استثنائية حين بلغت 1.9 مليار دينار مدفوعة بتدفقات رؤوس الأموال من الخارج بعد ترقية السوق لمؤشر فوتسي. وأضاف أن «بيتك» نجح بإطلاق مبادرات التحول الرقمي بما يلائم احتياجات وطبيعة القطاعات التشغيلية الرئيسة ولتنمية وإدارة أعماله بكفاءة، وتعظيم ريادته وتوسيع الحصة السوقية، من خلال أفضل معايير الجودة في أداء الأعمال وتقديم الخدمة.

